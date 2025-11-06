Figuccia: “Ex PIP in SAS, è tempo di garantire le 36 ore settimanali e la piena dignità lavorativa”

“Riconosciamo al Governo regionale il merito di avere posto fine a una lunga stagione di lavoro nero, come richiesto a gran voce da tutti, ma adesso bisogna eliminare anche il precariato economico collegato a buste paga da fame.

Non possiamo ignorare che molti lavoratori ex PIP, oggi transitati nella SAS, continuano a percepire poco più di 800 euro al mese. È evidente che non si può vivere dignitosamente sotto la soglia di povertà: per questo chiediamo che le ore di lavoro vengano immediatamente portate a 36 settimanali.”

“Questi lavoratori – prosegue – per anni hanno subito condizioni inaccettabili: impegnati per 30 ore settimanali, percepivano compensi irrisori. Molti di loro stanno già avviando azioni per il riconoscimento della differenza retributiva e contributiva. È arrivato il momento di interrompere definitivamente questa condizione e di porre rimedio alle ingiustizie subite.”

“Per questa ragione – conclude – chiediamo che già nella prossima legge finanziaria regionale vengano programmate le risorse necessarie a garantire un impegno full time per tutti i lavoratori all’interno della SAS.”

“Inoltre, all’interno della stessa partecipata SAS sono attualmente impiegati anche gli operatori Ex keller. Si tratta di un numero esiguo di dipendenti, ma proprio per questo è ancora più necessario e doveroso intervenire con lo stesso tipo di provvedimento, assicurando anche a loro il pieno orario di lavoro e il riconoscimento della stessa dignità professionale.”

Com. Stam.