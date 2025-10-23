Figuccia: “Il porto di Termini al centro dell’agenda politica regionale Al via la riqualificazione dell’area Nord”

Termini Imerese – “Sono particolarmente orgoglioso di poter annunciare l’avvio del progetto di riqualificazione dell’area Nord del sistema portuale di Termini Imerese, un’iniziativa strategica che rimetterà il nostro porto al centro dell’agenda politica e dello sviluppo economico regionale”.

Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, che stamattina ha partecipato alla presentazione del progetto del sistema portuale di Termini Imerese, alla presenza del commissario dell’Autorità portuale, Annalisa Tardino. “E’ un progetto che punta a rinnovare l’intera zona portuale, partendo dalle opere di riqualificazione dell’area parcheggio e del verde pubblico. L’inizio dei lavori è previsto per il mese di novembre”.

“Si tratta di un intervento che va oltre la semplice riqualificazione urbana – prosegue Figuccia – perché vuole restituire ai cittadini un’area di grande valore, coniugando la storica vocazione commerciale e industriale del porto con un moderno progetto turistico e ricettivo. È un passo importante verso una nuova interazione porto–città, capace di generare opportunità occupazionali, attrarre investimenti e valorizzare la bellezza del nostro territorio”.

“Ringrazio il commissario dell’Autorità portuale per il lavoro sinergico e il Governo regionale per aver creduto in questa visione. La riqualificazione del porto di Termini non è solo un’opera infrastrutturale, ma un simbolo di rinascita per un’intera comunità e per l’intera costa settentrionale della Sicilia”.

