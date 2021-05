“Ho avuto oggi occasione in Commissione Antimafia all’Ars, di presentare in qualità di primo firmatario del disegno di legge, da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della regione Siciliana, il testo recante disposizioni concernenti l’istituzione di un fondo di solidarietà, per l’erogazione di contributo a fondo perduto in favore dei proprietari delle aziende dissequestrate.

L’intervento in Commissione Antimafia è stata un’occasione per presentare le ragioni di un testo che intende intervenire in favore dei soggetti che hanno ricevuto in via definitiva ed irrevocabile il dissequestro dei loro beni. Si ritiene infatti che molte realtà imprenditoriali, dopo aver ottenuto un provvedimento di dissequestro si trovano nell’impossibilità di continuare l’attività con ricadute negative per l’economia e per i livelli occupazionali. In questi anni troppi sono stati infatti i casi di mala gestio, che hanno determinato un impoverimento di alcune aziende che erano rimaste vittima di una cattiva gestione. Il caso Saguto infatti, ritengo che abbia fatto scuola e abbia posto le basi per cui alcuni imprenditori siciliani si siano ritrovati in un tunnel senza uscita. A queste aziende finite nelle forche di una cattiva gestione, alle quali è stato riconosciuto il provvedimento di dissequestro, deve essere ai sensi della proposta, riconosciuto attraverso il fondo di solidarietà un intervento che possa garantire loro ristoro. Questi sono stati oggi gli elementi riportati in Commissione Antimafia, dal cui Presidente ho avuto rassicurazioni su un prossimo incontro”. – Così Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale di Palermo del Partito -.

Com. Stam.