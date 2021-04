“Lunedì 26 aprile prenderò parte alla manifestazione Insieme per Wedding. I lavoratori del comparto si ritroveranno lunedì a manifestare davanti alla Presidenza della regione Siciliana, a piazza Indipendenza.

In qualità di Deputato regionale e di coordinatore per la provincia di Palermo della Lega, non posso non ascoltare il grido di dolore di questi lavoratori. Dopo 14 mesi di inattività quasi totale, e con un calo del fatturato del 90 per cento, ad oggi non hanno certezze sul proprio futuro. La stagione dei matrimoni è alle porte, e non avere una data per la ripartenza degli eventi, significa bruciare mesi di lavoro che potrebbero invece rappresentare una boccata d’ossigeno per l’intera categoria. Proprio per queste ragioni lunedì sarò al fianco dei manifestanti. La manifestazione si svolgerà in concomitanza in tutti i capoluoghi di regione”. Così Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale a Palermo del Partito.

