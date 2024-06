Figuccia: “Stabilizzazione Ex Pip in vista, dignità e sicurezza per i lavoratori entro il 2024”

Palermo. “Esprimo la mia piena soddisfazione per il percorso di stabilizzazione degli ex Pip. Finalmente si intravedono tempi certi per completare il processo, e questo rappresenta un tema cruciale per me, che da tempo mi batto per restituire dignità e sicurezza lavorativa a questi lavoratori”.

-A dirlo è Vincenzo Figuccia Deputato Questore dell’Ars-.

“Ho accolto con favore l’annuncio del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, riguardo all’assunzione dei primi 745 lavoratori Ex Pip e al proseguimento della stabilizzazione per tutti gli altri. È essenziale – continua Figuccia – che il governo mantenga le promesse fatte, evidenziando l’urgenza di ripristinare i fondi necessari per portare avanti il processo senza ulteriori ritardi”.

“Ogni giorno di incertezza è un giorno in cui viene negata la dignità ai lavoratori. Per questo motivo, – conclude Figuccia – chiedo al governo di agire con determinazione per garantire un futuro lavorativo stabile agli Ex Pip, che hanno sempre dimostrato dedizione e professionalità nonostante le difficoltà.

