Filippo Gioiello, gioca con “Mental Tennis”

<<Mental Tennis, illustra Filippo Gioiello, è un metodo auto-formativo -, non si tratta di un approccio psicologico e nemmeno di mentalcoaching – si tratta di strumenti di tennis che, per essere applicati al meglio in partita, richiedono il pieno il pieno utilizzo delle tue facoltà mentali>>.

Il maestro milanese aggiunge: <<È questa la vera rivoluzione operata dal metodo, perché con Mental Tennis sarai proprio tu a diventare il miglior allenatore di te stesso; allenandoti con costanza metterai in pratica gli strumenti che ti fornisco con le mie lezioni e avrai tu le soluzioni ai problemi, e agli aggiustamenti, nelle diverse, e più disparate, situazioni di gioco per diventare indipendente e autonomo in campo>>.

Nasce così “Mental Tennis” – lo splendido manuale per essere vincenti nel tennis – di Filippo Gioiello approda in tutte le migliori librerie e sulle piattaforme d’acquisto online. Dopo il buon seguito di affezionati lettori, che hanno accompagnato l’uscita dei primi due volumi, l’autore milanese – laureato in economia e maestro di tennis da più di vent’anni – perfeziona nuovamente le sue tecniche. Non solo diritto e rovescio o battute vincenti, in questo libro ci sono spunti e riflessioni per affrontare non solo una partita del <<gioco più bello del mondo>> ma anche la vita. Perché la vita di tutti i giorni non solo è rappresentata da colpi vincenti ma, altresì, da tutta una serie di sfumature che Gioiello spiega bene in campo e qui nel volume appena uscito. Per il maestro della Federazioe Italiana Tennis e Padel non ci sono segreti e lo spiega doviziosamente ai suoi allievi – che porta in tour per l’Europa addestrandoli, in clinic professionali e arricchenti – sui campi da tennis.

“Mental Tennis” è anche un progetto che parte da lontano. Nel 2000, infatti, l’istruttore maturò l’idea che il tennis non è solo braccia e muscoli, ma anche approccio mentale e sviluppo della sua forza attraverso la perseveranza, non solo fisica ma anche scrutando e allenando la nostra psiche.

<< Il mio nuovo libro – spiega Gioiello – è stato revisionato, corretto, con nuovi capitoli, storie, esercizi, glossario, casi e, soprattutto, ho inserito e perfezionato nuovi esercizi per accelerare l’auto apprendimento e la crescita personale direttamente in campo. Con questo libro i tennis non avrà più segreti per chi gioca e si allena con tenacia agonistica e mentale>>.

www.mental-tennis.net

di Roberto Dall’Acqua

Foto ufficio stampa