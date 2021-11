FILLEA CGIL Messina su Durc di Congruità

Dal 1° novembre sarà obbligatorio il Durc di congruità per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori superiori ai 70 mila euro. Le Casse edili/Edilcasse saranno chiamate a verificare i parametri di congruità.

Dal primo novembre 2021 è entrato in vigore il Durc di congruità. Si tratta del nuovo sistema per verificare l’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili attraverso il Durc (Documento unico di regolarità contributiva). In pratica la verifica riguarda se il numero dei lavoratori dichiarati che lavorano in quel dato cantiere è sufficiente rispetto alla dimensione dell’appalto sulla base di indici, predefiniti dall’accordo del 10 settembre 2020

La verifica è obbligatoria nell’ambito dei lavori pubblici e di quelli privati il cui valore sia pari o superiore a 70 mila euro. Tale misura firmata a giugno 2021 dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando sarà uno strumento per contrastare il lavoro nero e irregolare, la concorrenza sleale e l’utilizzo di contratti pirata di cui si è abusato inflazionando il mercato delle costruzioni.

La richiesta per il rilascio del Durc di Congruità saranno inoltrate alle Casse edili/Edilcasse che dovranno rispondere entro 10 giorni. Nel caso in cui vengano evidenziate delle difformità saranno concessi 15 giorni alle imprese per regolarizzare la propria posizione.

Cosa succederà in caso di mancata regolarizzazione? In tali casi sono previste pesanti sanzioni quali il blocco delle lavorazioni, divieto di partecipare a gare e sospensione benefici e incentivi.

Prevediamo che grazie all’entrata in vigore di tale misura vi sarà una emersione totale pari a circa il 50% dell’evasione salariale e contributiva. Soprattutto l’emersione riguarderà il lavoro completamente irregolare.

Emergendo il lavoro irregolare, la platea degli edili, così recuperati, potrà finalmente godere degli istituti contrattuali e delle norme di legge a tutela dei lavoratori quali cassa integrazione, malattia e inail nonché di tutti i benefici, e non sono pochi, previsti dalla bilateralità contrattuale.

Si apre, quindi, una nuova stagione per il lavoro in edilizia ma occorrerà vigilare ed intervenire per il pieno utilizzo di tutti gli strumenti atti a migliorare le condizioni del paese e dei lavoratori. Non saranno pochi, soprattutto alle nostre latitudini, coloro i quali si ingegneranno per cercare scappatoie al Durc di Congruità. Spesso, menti sopraffini, abili colletti bianchi, consulenti in malafede, imprese malsane e malavita organizzata, oramai tutta una cosa, hanno messo in moto meccanismi per inquinare il mercato dell’edilizia a discapito della collettività e del mondo del lavoro nel suo complesso evadendo i pagamenti e utilizzando lavoratori in nero sottopagati. Noi, così come sempre, vigileremo pronti a denunciare eventuali torbidi tentativi messi in atto per eludere le regole ma altresì servirà il grande contributo degli organismi di vigilanza e delle istituzioni cittadine. Parallelamente al rilancio del settore, in corso grazie ai tanti benefici di legge (vedi bonus 110%) e delle misure straordinarie previste dal PNRR occorre vigilare su: qualità del manufatto, rispetto di norme e regole, obblighi formativi, lavoro in sicurezza. Bisogna che si renda tangibile la differenza tra le tante aziende serie e quelle che operano violando norme, regole, contratti e diritti.

Com. Stam.