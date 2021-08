Palermo. “La crisi dei cimiteri palermitani viene da lontano e vede strutture ormai insufficienti a rispondere alle necessità di una città che ha triplicato la popolazione rispetto al periodo in cui furono costruiti.

A questo si aggiungono la mancanza di forni crematori, la disorganizzazione della struttura pubblica e l’invadenza, in qualche caso, di fenomeni di illegalità”, a dichiararlo è Rosario Filoramo, segretario provinciale del Pd.

“Abbiamo apprezzato, negli ultimi mesi, gli sforzi e il metodo posti in essere dall’assessore Toni Sala, che dall’atto del suo insediamento non ha lesinato impegno e sforzi per provare a tamponare le falle e risolvere il problema. Lo abbiamo visto intervenire personalmente a spostare le bare, dimostrando forza e generosità, ma sappiamo che ciò non basta.

Bisogna essere consapevoli delle difficoltà del Comune di Palermo, a cui mancano risorse umane e finanziarie, e trova ostacoli nei troppi vincoli che è costretto a rispettare, anche in una situazione di emergenza. Per questo chiediamo al Governo nazionale un intervento di Commissariamento straordinario da affidare al Sindaco di Palermo. Che possa così intervenire per motivi di sicurezza igienico-sanitarie con procedure d’urgenza, potendo contare su apposite risorse finanziarie libere dai vincoli di bilancio e potendo altresì contare sulle risorse della protezione civile, necessarie a garantire i trasferimenti delle salme dai Rotoli al Cimitero di Sant’Orsola, dove sono già disponibili i loculi per ospitarle. Le bare vanno poste in sicurezza entro questo mese e seppellite entro il prossimo”.

Il segretario del Pd palermitano stigmatizza però chi strumentalizza in queste ore l’emergenza cimiteri per attaccare gli appelli all’accoglienza lanciati da Leoluca Orlando. “Restiamo sorpresi negativamente – commenta Filoramo – dai parallelismi tra la crisi cimiteriale e la chiamata del Sindaco di Palermo ad essere attenti nei riguardi della grave tragedia umana e civile che si sta consumando in Afghanistan. Il Pd conosce bene i problemi di Palermo e sta operando per una loro soluzione, ma ritiene indispensabile rispondere al grido di dolore delle donne e degli uomini che tentano di fuggire dalla tragedia che si sta consumando nel loro paese”.

Di qui l’appello: “Ai rappresentanti politici che oggi polemizzano e aizzano le folle all’odio – conclude il segretario dei Democratici -, chiedo di unirsi alla nostra proposta o di segnalarne un’altra, ma basta con la facile demagogia sui morti e sulle disgrazie palermitane o afghane”.

