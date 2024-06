FIM ad Olbia, il “Gran Premio d’Italia della Regione Sardegna”, con i Campionati Mondiali e Italiani di Aquabike

Da oggi a domenica 23 giugno 2024, ad Olbia, il “Gran Premio d’Italia della Regione Sardegna”, valido quale 2° Round del Mondiale UIM-ABP di MOTO d’ACQUA e Mondiale UIM-ABP in tappa unica delle categorie Ski e Runabout classi GP2, GP3 e GP4. In gara ad Olbia anche i piloti moto d’Acqua della Spark Giovanile impegnati nella 4^ tappa del Campionato Italiano.

La grande Motonautica Aquabike Internazionale sbarca in Sardegna; a Olbia, location privilegiata per le moto d’acqua, da oggi a domenica 23 giugno, è in corso il “Gran Premio d’Italia della Regione Sardegna 2024”.

L’importante appuntamento con le Moto d’Acqua è organizzato da ASD Aquabike Olbia con l’autorizzazione della Federazione Italiana Motonautica e di Aquabike Promotion Ltd, sotto l’egida dell’Unione Internazionale Motonautica.

Moltissimi gli atleti, circa 180 piloti tra stranieri ed italiani, provenienti da ogni parte del mondo. La presenza dei migliori piloti del circuito in prove ricche di contenuti tecnici, agonistici e spettacolari assicura un intenso weekend di spettacolo e competizioni di alto livello.

I piloti iscritti ad Olbia saranno impegnati nel 2° Round del Campionato Mondiale Class Pro UIM-ABP e nel Campionato Mondiale 2024 UIM-ABP Circuit Ski GP2, GP3 e GP4 e

Runabout GP2, GP3, GP4. E GP4 Ladies, in tappa unica e dunque valido per l’assegnazione dei titoli iridati 2024 di categoria.

Ad Olbia in azione anche i giovani agguerriti piloti della Moto d’Acqua SPARK FIM Giovanile, impegnati nella 4^ tappa del Campionato Italiano, organizzata in collaborazione con l’ASD Aquabike Olbia.

Le gare di tutte le categorie si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il molo Brin.

Come da programma orario allegato, oggi, venerdì 21 giugno, per i Mondiali, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00, sono previste le prove libere, cui seguiranno dalle 16.00 alle 18.15 le qualifiche per la pole position. Dalle 18.15 alle 19.15 le prime manche. Infine, dalle 19:15 alle 19:30, le qualifiche per il Freestyle.

Sabato 22 giugno, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 13.30 alle 14.30 in acqua i piloti del Campionato Italiano Spark Giovanile; poi i piloti dei Mondiali, dalle 9.30 alle 13.00, sono in programma le prime manche per le categorie, mentre le seconde si disputeranno nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00.

Domenica 23 maggio la giornata si apre Campionato Italiano Spark Giovanile dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 12.15 alle 13.00; poi prove libere dei piloti partecipanti ai Mondiali (10.30-12.00), seguite dalle ultime manches (14.00-19.00). Diverso il programma per la Runabout Gp1 (prima manche sabato pomeriggio, seconda domenica pomeriggio) e per il Freestyle (prima manche domenica mattina, seconda nel pomeriggio dello stesso giorno), categorie per le quali sono previste due sole manche.

Al termine delle gare, alle 19.15 di domenica, saranno premiati i vincitori di tutte le categorie. Dopo la tappa di Olbia, la successiva tappa del Mondiale UIM-ABP a Balige, Indonesia (22 – 23 novembre 2024).

Info su. www.uim.sport e www.aquabike.net Il Campionato Italiano Moto d’Acqua proseguirà invece a Sante Cesarea (LE) il prossimo 6-8 settembre.

Com. Stam. + foto FIM