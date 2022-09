FIM ISDE, Day 4. Nel Trofeo prosegue la sfida con la Spagna Nel Trofeo Junior gli azzurri, primi, allungano sulla Finlandia

Le Puy en Velay (Francia). Impegno e sacrificio contraddistinguono la Six Days 2022 dell’Italia, in piena corsa per traguardi prestigiosi sia nel Trofeo che nel Trofeo Junior.

Al termine del quarto giorno di gara, sempre supportata dal Presidente FMI Giovanni Copioli, la Maglia Azzurra è terza, a pochi secondi dalla Spagna, nella competizione riservata alle nazionali maggiori; tra gli Under 23 ad oggi è al primo posto con un buon gap sugli inseguitori.

World Trophy – Il più veloce degli azzurri è stato nuovamente Andrea Verona, 2° nella Assoluta di giornata e 1° della E1 con un tempo di 37’04”44. Il giovane veneto si sta confermando efficace in ogni situazione. Appaiati Alex Salvini e Thomas Oldrati, 11° e 12° dell’Assoluta (rispettivamente 6° della E2 e 4° della E1) con crono di 38’31”96 e 38’34”89. Samuele Bernardini ha chiuso in 39’56”78. L’Italia è terza nel Trofeo con tutte le possibilità di giocarsi la seconda piazza. La Gran Bretagna è in testa in 9h32’38”53 con un discreto vantaggio sulla Spagna, seconda a + 4’09”76. Appena più attardata ecco la Maglia Azzurra, a + 4’14”95. La Francia è quarta a + 8’48”62. Nel Day 5 e nella manche di cross la nostra formazione darà il massimo per recuperare terreno sugli iberici.

Junior World Trophy – Aumenta ancora il vantaggio dei giovani italiani sulla Finlandia, salito ora a 2’33”. Nella seconda parte di giornata i nostri hanno reagito molto bene ad un inizio difficile. Claudio Spanu (39’23”98), Morgan Lesiardo (39’25”53) ed Enrico Rinaldi (39’55”17) hanno messo in mostra la loro efficacia nelle Prove Speciali molto scavate e quindi complicate da interpretare. Si sono classificati rispettivamente 8°, 9° e 13° nella graduatoria individuale dello Junior Trophy.

Club Team Award – Nel Club Team Award il Moto Club Italia prosegue nella sua positiva esperienza, con Kevin Cristino capace essere al pari dei migliori di categoria e Luca Colorio e Lorenzo Bernini autori di buone prestazioni.

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “E’ stata una giornata di gara impegnativa perché le Prove Speciali erano scavate e polverose. La Spagna ci ha scavalcati in classifica ma lo svantaggio è minimo e i nostri piloti sono davvero carichi, tanto che anche oggi dopo la gara sono andati a studiare i dettagli del percorso di domani. Puntiamo a ritornare davanti agli iberici. Nel Trofeo Junior abbiamo un buon gap, qui tutto sta andando come previsto e speriamo di arrivare a sabato con un buon margine. I ragazzi del Moto Club continuano a mettersi in luce non solo dal punto di vista dei tempi ma anche del corretto atteggiamento nell’affrontare questa competizione”.

Tutti i risultati della Sei Giorni sono disponibili cliccando qui

Com. Stam.FMI

cristino

lesiardo