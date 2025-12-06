Finale Contest STHLN 2025 si chiude un Day 1 spettacolare grazie ad atleti e pubblico

Si è ufficialmente concluso il Day 1 della Finale Contest STHLN 2025. Presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, circa 150 atleti delle specialità Performance e Advanced

si sono sfidati nei primi workout di una competizione ad altissima intensità, articolata in oltre 9 ore di gara senza sosta. Sul floor, i partecipanti hanno messo in mostra tecnica e resistenza, offrendo al pubblico presente uno spettacolo di altissimo livello.

Alla giornata hanno preso parte anche il Presidente FIPE Alberto Miglietta e il Segretario Generale Francesco Bonincontro, la cui presenza ha sottolineato la valenza istituzionale e sportivo dell’evento. “Un evento bellissimo. Quando vediamo degli atleti siamo sempre affascinati. STHLN è una delle nostre discipline sulla quale puntiamo molto. Siamo contentissimi di dare casa, sostegno e sviluppo a queste discipline che sono attraenti per tutte le età”, ha dichiarato il Presidente Miglietta. “Questi eventi sono la dimostrazione di tutto il lavoro della struttura federale. Quando vediamo qui in gara gli atleti, vediamo il frutto del nostro lavoro. Bellissima l’organizzazione dell’evento, con nuovi partner e temi forti come quello del rispetto ambientale”, ha aggiunto il Segretario Generale Bonincontro.

Grazie alla diretta su YouPowerTV, la piattaforma streaming dedicata al mondo della forza, la giornata è stata seguita anche a distanza da appassionati e tifosi, che hanno potuto vivere ogni istante dell’azione direttamente da casa.

L’appuntamento è ora fissato per domani con il Day 2, che decreterà i vincitori delle varie classi d’età e chiuderà ufficialmente l’edizione 2025 dei Contest STHLN.

Com. Stam. + foto FIPE