Finale Coppa del Mondo – ISSF Azzurri a New Delhi per le Coppe di Cristallo

Le gare dal 15 al 17 ottobre. In pedana Bacosi, Stanco, Rossetti, Cassandro, Maruzzo e Sessa – Un ulteriore impegno internazionale richiama gli Azzurri del Tiro a Volo fuori dal nostro Paese. In occasione della finale di Coppa del Mondo 2024 sei tiratori italiani, qualificati nel corso di quest’anno, gareggeranno per la conquista delle Coppe di Cristallo.

Accompagnati da Daniele Di Spigno in qualità di Tecnico Federale partiranno questa mattina alla volta di New Delhi (IND) Silvana Maria Stanco, portacolori delle Fiamme Gialle di Roma e argento olimpico nel Trap individuale a Parigi 2024, ed Erica Sessa delle Fiamme Oro di Cava de’ Tirreni (SA), medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di Baku (AZE) per la Fossa Olimpica e Gabriele Rossetti poliziotto delle Fiamme Oro di Ponte Buggianese (PT) e Diana Bacosi dell’Esercito di Pomezia (RM), Campioni Olimpici nello Skeet Misto a Parigi 2024, Tammaro Cassandro dei Carabinieri di Caserta, quarto classificato a Parigi 2024 e d’oro nella Coppa del Mondo di Rabat (MAR), e Martina Maruzzo di Nanto (VI), tre volte d’argento in Coppa del mondo quest’anno a Baku (AZE), il Cairo (EGY) e Rabat (MAR).

Dopo due giornate di acclimatamento al fuso orario di New Delhi gli Azzurri saranno sui campi di tiro all’alba di lunedì 14 ottobre per gli allenamenti ufficiali. Il giorno successivo, martedì 15 ottobre, inizieranno le gare sia per il Trap che per lo skeet con i primi 75 piattelli. Successivamente mercoledì 16 ottobre i rimanenti 50 piattelli di qualificazione e, giovedì 17, le finali sia di Trap che di Skeet.

A queste gare di Finale di Coppa del mondo ISSF saranno presenti, solamente per il Tiro a Volo, 47 atleti di cui 33 donne, provenienti da 21 nazioni tra i quali figurano i nomi degli ori olimpici di Parigi 2024 Nathan Hales (GBR) nel Trap maschile e Adriana Ruano Oliva (GUA) nel Trap femminile. Grandi assenti a questa manifestazione planetaria sono Vincent Hancock (USA), quattro volte oro olimpico nello Skeet maschile a Parigi (FRA) nel 2024, a Tokyo (JPN) nel 2021, a Londra (GBR) nel 2012 ed a Pechino (CHN) nel 2008, e Francisca Crovetto Chadid (CHI) oro nello Skeet femminile a Parigi 2024.

LA SQUADRA AZZURRA

Trap Femminile: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Roma; Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Skeet Maschile: Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Caserta.

Skeet Femminile: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM); Martina Maruzzo di Nanto (VI).

Tecnico Federale: Daniele Di Spigno.

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre Allenamenti ufficiali

Ore 15.30 Cerimonia di apertura

Martedì 15 ottobre Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Mercoledì 16 ottobre Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Domenica 17 ottobre Ore 06.00 Finale Skeet Femminile

Ore 07.30 Finale Skeet Maschile

Ore 09.00 Finale Trap Femminile

Ore 11.30 Cerimonia di Premiazione

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e New Delhi è di +3.30 ore. (Es. Quando a New Delhi saranno le 12.30, a Roma saranno le 9.00)

