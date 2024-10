Finale Coppa del Mondo Tlaxcala (Mex) Nespoli e Roner fermati ai quarti

Finisce ai quarti di finale la corsa alle Finali di World Cup di Mauro Nespoli (olimpico) ed Elisa Roner (compound): i due azzurri vengono eliminati prima di poter accedere agli scontri per le medaglie.

A Tlaxcala, in Messico, sono i padroni di casa Matias Grande (6-2) e Andrea Becerra (146-145) a eliminare i due italiani in gara.Nell’olimpico maschile si afferma per la quinta volta in carriera il neo Campione Olimpico Kim Woojin (Kor), nel femminile vince la cinese Li Jiaman. Nel compound femminile record di nove vittorie per la colombiana Sara Lopez, mentre nel maschile James Lutz (USA) conquista la coppa vincendo tre match senza mai uscire dal 10.

ARCO OLIMPICO

NESPOLI ELIMINATO DA MATIAS GRANDE – Sfortunata la settima finale di Coppa del Mondo in carriera per Mauro Nespoli che nell’arco olimpico si presentava con al collo il bronzo dello scorso anno in questa competizione. L’azzurro, protagonista anche alle Olimpiadi di Parigi, viene eliminato dal messicano Matias Grande con il risultato di 6-2, decisiva la partenza dell’avversario che con un 28-27 e un 29-24 si porta subito sul 4-0. Nespoli ora ha davanti una montagna e prova a scalarla con il 28-27 del terzo parziale che però non basta perché il messicano si prende anche il quarto set 30-26 e vola in semifinale.

QUINTA VITTORIA PER L’OLIMPIONICO KIM WOOJIN – A vincere la Coppa del Mondo 2024 è il coreano Kim Woojin che dopo l’oro olimpico di Parigi continua a dominare, questa volta ad arrendersi in finale è il connazionale Lee Woo Seok (bronzo ai Giochi in Francia) con il risultato di 7-3. La medaglia di bronzo va al collo del brasiliano Marcus D’Almeida che batte Matias Grande con il risultato di 6-2.

Tante sorprese nell’arco olimpico femminile dove a vincere l’oro è la cinese Li Jiaman che batte 6-0 in finale Deepika Kumari dopo aver eliminato la coreana Jeon Hunyoung in semifinale 6-2. Per l’indiana è addirittura il quinto argento nella finalissima di World Cup. Nella parte alta del tabellone ancora più sorprendente l’eliminazione ai quarti della campionessa olimpica Lim Siheyon da parte della messicana Alejandra Valencia che chiude al terzo posto dopo il 6-2 nella sfida per il bronzo con l’altra coreana Jeon 6-2.

COMPOUND RONER FUORI CONTRO ANDREA BECERRA – Elisa Roner nel compound femminile non riesce a superare il primo ostacolo della sua gara uscendo ai quarti di finale contro la padrona di casa Andrea Becerra. L’azzurra perde 146-145 un match molto combattuto dove a fare la differenza è il secondo parziale in cui la messicana vince 30-28 prendendosi due punti di vantaggio. Roner vince invece solo l’ultima volée ma 29-28 che non basta per superare l’avversaria dopo i pareggi del primo (29-29), terzo (30-30) e quarto (29-29) set. SARA LOPEZ REGINA PER LA NONA VOLTA – La vittoria nella gara compound femminile va alla colombiana Sara Lopez che si prende la medaglia d’oro alle Finali di World Cup per la nona volta in carriera battendo in finale 147-146 l’estone Meeri-Marita Paas. Bronzo per Dafne Quintero che batte Andrea Becerra 146-145 nel derby messicano per il terzo gradino del podio.

Nel compound maschile straordinaria impresa dello statunitense James Lutz capace di vincere la medaglia d’oro tirando ogni freccia della sua gara sul 10. L’americano batte al primo turno 150-145 Nico Wiener, poi 150-148 Mike Schloesser e in finale 150-149 il danese, campione uscente, Mathias Fullerton. Il bronzo va al collo di “Mr Perfect” Mike Schloesser (NED) che vince all’ultimo atto contro l’indiano Prathamesh Fuge 150-146.

FOTO WORLD ARCHERY LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. stam. + foto