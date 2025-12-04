Finale di Coppa del Mondo ISSF A Doha in palio la Coppa di Cristallo 2025

Qualificati Stanco, Pellielo e De Filippis per il Trap, Rossetti per lo Skeet. Doha (QAT) – La stagione agonistica internazionale 2025 della ISSF (Federazione Internazionale degli Sport di Tiro) si conclude questa settimana con la Finale di Coppa del Mondo, in programma a Doha (QAT) a partire da oggi.

L’evento porterà in pedana le migliori tiratrici ed i migliori tiratori che si sono qualificati nel corso dell’anno. Per l’Italia sono quattro gli alfieri che hanno meritato questo onore, tre per la Fossa Olimpica ed uno per lo Skeet.

Per il Trap saremo rappresentati in pedana da Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, già vincitore di sette Coppe di Cristallo (Monaco (GER) 1992, Montecatini (ITA) 1996 e 1998, Doha (QAT) 2001, Roma (ITA) 2003, Dubai (UAE) 2005 e Mink (BLR) 2008, ndr), Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, d’oro nella Finale di Al Ain (UAE) nel 2019, e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV), d’oro proprio a Doha (QAT) nel 2023.

Per lo Skeet a rappresentare il Tricolore sarà Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), vincitore della Finale del 2015 a Nicosia (CYP) e lo scorso anno d’argento a New Delhi (IND).

A guidarli in gara saranno i Direttore Tecnici Marco Conti (Trap) e Luigi Agostino Lodde (Skeet).

Il primo appuntamento ufficiale sarà venerdì 5 dicembre con gli Allenamenti Pre Gara e la Cerimonia di Apertura. La competizione vera e propria si articolerà in tre giorni, con 75 piattelli di qualificazione sabato 6 dicembre, altri 50 piattelli di qualificazione domenica 7 dicembre e le finali lunedì 8 dicembre a partire dalle 9.45 italiane.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Direttore Tecnico: Luigi Agostino Lodde.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Venerdì 5 dicembre Allenamenti Ufficiali Skeet e Trap

Cerimonia di Apertura

Sabato 6 dicembre Gara Skeet e Trap (75 piattelli)

Domenica 07 dicembre Gara Skeet e Trap (50 piattelli)

Lunedì 08 dicembre Ore 09.45 Finale Skeet Maschile

Ore 11.30 Finale Trap Femminile

Ore 12.45 Finale Trap Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Doha è di +2 ora. (Es. Quando a Roma saranno le 10.00, ad Atene saranno le 12.00).

Com. Stam.