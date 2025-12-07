Finale di Coppa del Mondo ISSF Azzurri tutti qualificati per le finali, domani in palio le medaglie La corsa al podio con la nuova formula e l’uso del VAR

Doha (QAT) – Le qualificazioni per le finali di Trap e Skeet della Finale di Coppa del Mondo ISSF si sono appena concluse con tutti i cinque azzurri in gara per la corsa al podio, in programma domani, lunedì 8 dicembre, a partire dalle 9.45 italiane.

Nel Trap Femminile, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno si presenterà in pedana con il dorsale numero uno grazie al 121/125 ottenuto in qualifica, mentre nel Trap Maschile saremo rappresentati da Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, terzo migliore in qualificazione con 121/125, e da Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, ottavo con 117/125.

La finale si disputerà con la nuova formula: partiranno in otto e dopo i primi 10 piattelli verranno eliminati i due tiratori con il punteggio di basso a cui verranno assegnati il settimo e l’ottavo posto. Si proseguirà con altri 5 lanci e verranno eliminati altri due tiratori, che si classificheranno quinto e sesto. I quattro atleti ancora in gara proseguiranno il confronto con altri tre rounds da 5 piattelli ciascuno che decideranno il quarto, il terzo ed i primi due posti. In caso di parità, si procederà allo spareggio solo per l’assegnazione dell’oro e dell’argento.

Passando allo Skeet, sarà Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) a rappresentare il Tricolore in questa nuova finale. In questo caso, l’eliminazione per il settimo e l’ottavo posto avverrà dopo 12 lanci, quella per il quinto ed il sesto posto dopo i successivi 12, mentre i quattro tiratori ancora in gara si sfideranno in tre rounds da 4 piattelli ciascuno fino all’assegnazione dei tre posti del podio. Anche in questo caso, si procederà allo spareggio solo per l’assegnazione dell’oro e dell’argento.

RISULTATI

Trap Femminile: Silvana Maria STANCO (ITA) 121/125; Penny SMITH (AUS) 120/125; Rumeysa Pelin KAYA (TUR) 117/125 (+); Alessandra PERILLI (SMR) 117/125 (+); Laetisha SCANLAN (AUS) 116/125; Lada DENISOVA (AIN) 114/125; Mar MOLINE MAGRINA (ESP) 112/125; Sandra BERNAL (POL) 11/125.

Trap Maschile: William HINTON (USA) 122/125; Jean Pierre BROL CARDENAS (GUA) 122/125; Mauro DE FILIPPIS (ITA) 121/125; Ying QI (CHN) 120/125; Walton ELLER (USA) 119/125; Zoravar Singh SANDHU (IND) 119/125; Manuel MURCIA (ESP) 119/125; Giovanni PELLIELO (ITA) 117/125.

Skeet Maschile: Vincent HANCOCK (USA) 125/125; Dustan TAYLOR (USA) 123/125; Gabriele ROSSETTI (ITA) 123/125; Jesper HANSEN (DEN) 122/125; Henrik JANSSON (SWE) 121/125; Rashid Saleh M.J. AL-ATHBA (QAT) 121/125; Emil Kjeldgaard PETERSEN (DEN) 120/125; Christian ELLIOT (USA) 120/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Direttore Tecnico: Luigi Agostino Lodde.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Lunedì 08 dicembre Ore 09.45 Finale Skeet Maschile

Ore 11.30 Finale Trap Femminile

Ore 12.45 Finale Trap Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Doha è di +2 ora. (Es. Quando a Roma saranno le 10.00, ad Atene saranno le 12.00)

Com. Stam. + foto FITAV