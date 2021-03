Torna finalmente “Corto in Accademia”! Dopo il doveroso rinvio per l’anno appena trascorso, il prossimo 3 marzo 2021 alle ore 17.00, il concorso promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, torna in una rinnovata e inedita veste online!

Alla call, chiusa lo scorso 28 dicembre 2020, hanno risposto 84 partecipanti, appartenenti a ben 19 Accademie di Belle Arti: un numero importante e incoraggiante, in questo particolare momento storico, evidente sinonimo di un flusso creativo che non vuole interrompersi ma ripartire più energicamente che mai!

Giuria internazionale: Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del comitato scientifico dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e Cinema – Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento – Escuela de Arte de Sevilla

Giuria tecnica: Alfredo Visconti, film maker e negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in fiction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione cinematografica YUK film srl, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna.

Vi aspettiamo in LIVE STREAMING il 3 Marzo 2020 alle ore 17.00 durante il quale saranno proiettati i cortometraggi finalisti selezionati e insieme ai protagonisti di Corto in Accademia scopriremo i vincitori. Durante il live, infatti, saranno assegnati i seguenti PREMI: ‘Miglior cortometraggio’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior videoclip’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto di animazione’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto a tema, sezione THINK! (€ 1.000,00 e Targa); Premio Web – vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa).

I nomi dei finalisti sono visibili sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it ; nonché sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata www.abamc.it così anche le modalità per lo svolgimento del voto per il Premio Web.

“Corto in Accademia” è patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Marche, Comune di Macerata.

Com. Stam.