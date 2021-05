Dopo una striscia di 27 vittorie consecutive si ferma la marcia dei biancorossi. “Prima volta” senza punti anche per bomber Delfino. Si torna in pista mercoledì al Quanta Club

Secondo la definizione classica della parola “sorpresa” essa rappresenterebbe un fatto sorprendente che desta meraviglia e stupore. E sono state proprio queste due le emozioni che abbiamo provato ieri al Pala Ferrarin, dove la Mc Control è caduta per la prima volta in stagione, sul “più bello”. Meraviglia per un Milano che ha dimostrato non solo la qualità dei singoli, ma anche una incredibile capacità di adattamento e resilienza, stupore perché uno sgambetto tale ai biancorossi in un soleggiato sabato pomeriggio di primavera, quando tutto sembrava tranquillo in casa Vicenza, in pochi se lo aspettavano. E invece il tabellone alla fine dei 40 minuti regolamentari scandiva il 2-4 in favore dei ragazzi di coach Rigoni, che dunque alzano le braccia al cielo portandosi a casa Gara 1 contro ogni pronostico. E ad andare inizialmente in vantaggio sono stati proprio i Diavoli, che con il gol di Nicola Frigo, su un cambio errato degli ospiti, spezzano l’equilibrio durato per ben 14 minuti in cui si sono distinti Banchero e Sigmund con un palo ciascuno. Poco prima di andare a riposo, però, i rossoblù reagiscono mettendo subito in chiaro le loro intenzioni pareggiando i conti con la marcatura di Emanuele Ferrari che trasforma in rete una apparente innocua situazione d’attacco in cui l’esperto difensore biancorosso Ustignani si fa ipnotizzare dal “cobra” meneghino che salta anche Frigo prima di scaraventare in rete l’1-1 con cui le squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa partono meglio gli ospiti ed è il Milano ad aprire le marcature, quando al 6′ mette la freccia e contro sorpassa grazie all’1-2 di Banchero abile nel convertire in rete una superiorità numerica (out Delfino). Gloria anche per il giovane Spimpolo (entrato nelle rotazioni di Rigoni successivamente all’infortunio di Barsanti) che cala il tris dopo una discesa centrale snobbata da troppi vicentini e non fermata da Frigo, beffato anche da un velo maligno di Lettera. Il rientrante Mac Donald (sparito dai radar vicentini da prima delle feste di Natale e ricomparso in settimana) a 8 minuti dalla fine, su un tentativo di giro-porta, trova il fortunoso rimpallo sul pattino di Comencini che vale il il 2-3 che riapre il match ma è Bellini a sigillare la vittoria milanese con il 2-4 conclusivo. Un goal tanto importante quanto clamoroso nella sua esecuzione con il difensore toscano e della nazionale a segnare in tuffo (praticamente già da terra) dopo uno sgambetto di Baldan. Vicenza prova il tutto per tutto (togliendo anche il portiere) ma Milano non si vergogna nel mettersi in trincea e “liberare” più di qualche disco, mangiando secondi su secondi alle speranza dei ragazzi di Roffo. 1-0 per il Quanta e tanti saluti all’imbattibilità stagionale dei vicentini che hanno scelto il momento meno opportuno per alzare (la prima) bandiera bianca. Tanta attesa ora per il 12 maggio, data in cui si tornerà in pista per Gara 2. Nel frattempo ecco le dichiarazioni di Luca Rigoni, coach del Milano: << E’ stata una partita molto tattica, tra due squadre che si rispettano. L’abbiamo interpretata bene, con pazienza e sacrificio, seguendo il piano di gioco che avevamo impostato. Loro hanno molto talento e hanno ritrovato una pedina importante come Mac Donald: non ce l’aspettavamo, ma non ci siamo fatti intimorire. La strada è ancora lunghissima: per battere 3 volte una squadra che fino a oggi non aveva mai perso ci vorrà un’impresa, ma siamo consapevoli del nostro valore e oggi l’abbiamo dimostrato >>. << La sconfitta ci sta, abbiamo vinto molto e poteva capitare prima o poi una sconfitta, peccato che sia nei Playoff e in casa – ha dichiarato a fine partita invece Angelo Roffo, allenatore dei biancorossi. – La squadra però l’ho vista bene, nonostante qualche errore. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema con la seconda linea sugli ingaggi, cosa su cui dobbiamo migliorare. Per il resto sapevamo che sarebbe stata dura ed è dura, probabilmente dovremo cambiare qualcosa e ne abbiamo già parlato quindi lunedì lavoreremo insieme proprio per trovare le soluzioni migliori. Dobbiamo tener conto che Milano è una squadra molto forte e quindi in una partita equilibrata ci sta che Milano abbia avuto la meglio. Noi dobbiamo ora pensare alla prossima partita, andare da loro e rimettere a posto il fattore campo che in questo momento se no va a loro vantaggio >>. Mercoledi, 20.30: Quanta Village e FisrTv. Tenetevi liberi!

SERIE A – Il risultato di Gara 1 (sabato 08.05)

Diavoli Vicenza – Milano Quanta: 2-4 (pt. 1-1)

Milano conduce la serie 1-0

L’andamento dei Quarti di Finale:

Diavoli Vicenza (1) – Monleale (8): 7-2 e 9-4. Vicenza vince la serie 2-0

Ferrara (2)– Asiago Vipers (7): 1-4 e 3-5. Asiago vince la serie 2-0

Milano Quanta (3) – Real Torino (6): 4-0 e 7-3. Milano vince la serie 2-0

Ghosts Padova (4) – Cus Verona (5): 8-1 e 7-2. Padova vince la serie 2-0

L’andamento delle Semifinali:

Diavoli Vicenza (1) – Ghosts Padova (4): 8-1; 3-2 e 8-4.

Vicenza vince la serie 3-0

Asiago Vipers (7) – Milano Quanta (3): 1-3; 2-7; 0-3

Milano vince la serie 0-3

Il programma delle Finali:

Gara 2 (mercoledì 12.05)

Ore 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Gara 3 (sabato 15.05)

Ore 18.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

Ev. Gara 4 (mercoledì 19.05)

Ore 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Ev. Gara 5 (sabato 22.05)

Ore 18.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

foto Carola Fabrizio Semino e Vanessa Zenobini

Com. Stam.