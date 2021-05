Incredibile al Quanta Club! Vicenza cade ancora, per la seconda volta consecutiva, nella serie decisiva per lo scudetto. Anche Gara 2 infatti se la aggiudica Milano, che replica il successo di Gara 1 (2-4) e fa sua anche la seconda sfida battendo i biancorossi per 4-3 all’overtime.

Doppio vantaggio ora per i ragazzi di Rigoni che quindi, già sabato prossimo (Vicenza ore 20.00), potrebbero “portarsi a casa lo scudetto” coronando una percorso netto che pochi avrebbero dato per realizzabile alla vigilia di questi Playoffs. Tornando al match di ieri davvero incredibile la “ricaduta” dei ragazzi di Roffo, che dopo una stagione intera da imbattuti inciampano ad un passo dal titolo, infilando una doppia battuta d’arresto che ora li mette spalle al muro; Sigmund e compagni devono inseguire senza potersi più permettere nessun tipo di errore, nessun risultato possibile oltre alla vittoria visto che una terza sconfitta costerebbe un intero anno di lavoro. E si che i Diavoli, dopo un avvio di gara giocato da entrambe “a non prenderle”, erano partiti con il piede sull’acceleratore, trovando il doppio vantaggio grazie ai sigilli di Nicola Frigo (suo il gol che apre le marcature) e di Delfino, che approfittando di una colossale dormita del Milano gonfia la rete per lo 0-2 dopo soli 6 secondi (!!!) dalla rete del compagno. Un 2-0 che sembra già profumare di sentenza ma il Milano è squadra di grande esperienza ed abituata ai grandi palcoscenici e, superato lo shock, riesce a rimboccarsi le maniche e a trovare la rete dell’1-2 grazie ad una invenzione di Alessio Lettera che, nel giorno del suo compleanno, trova lo spunto giusto per superare in un colpo solo difensore (Ustignani) e portiere (Frigo). Si arriva dunque al riposo con un Vicenza apparso “più forte” ma nel contempo con un risultato apertissimo, che lascia spazio a qualsiasi esito finale. Nella ripresa la tensione porta a qualche fallo in più ma Mai da una parte e Frigo dall’altra, sono davvero in serata e complici alcuni pali e traverse (alla fine saranno 3 per parte) riescono a mantenere inviolate le proprie porte. La possibile svolta arriva al 13mo: un tracciante a tutto campo di Sigmund pesca MacDonald solo davanti a Mai, primo tentativo parato ma rebound “nel sette” alla destra del portiere meneghino che vale il nuovo +2 esterno. I rosso blu “vacillano ma non crollano” e prima accorciano con Comencini in powerplay (su un fallo di Ustignani a lungo contestato dai berici) per poi trovare un pareggio clamoroso a 48 secondi dalla fine dei due tempi regolamentari grazie al guizzo vincente di Caletti, che devia quel che basta il disco alle spalle di Frigo nel “tutto per tutto” scelto da Rigoni che aveva richiamato in panca Mai a favore del quinto giocatore di movimento. Per Vicenza una sorta di “suicidio perfetto” non avendo saputo gestire il disco negli ultimi due minuti di gara che ha il tragico (per i biancorossi) epilogo nei tempi supplementari quando dopo una paratissima di Mai su Delfino è Belcastro a trovare, in contropiede, il golden gol che vale non solo il 4-3, ma anche la rimonta clamorosa dei meneghini che balzano sul 2-0 nella serie. Nonostante il risultato il coach del Milano Luca Rigoni non cede alle emozioni e mantiene i piedi saldi a terra come traspare dalle sue dichiarazioni a margine del match: << Non abbiamo giocato bene: soprattutto all’inizio eravamo tesi e contratti. Ma anche se le cose non sono andate per il verso giusto dal punto di vista della prestazione, non abbiamo mai mollato, mettendoci cuore e spirito di sacrificio e dimostrando che la squadra c’è. È una vittoria del gruppo, sia di chi gioca sia di chi resta in panchina, remando tutti nella stessa direzione e aiutandosi l’uno con l’altro. Ma non mi illudo: l’ultima è sempre la più difficile e abbiamo un bel pó di cose da rivedere e sistemare dopo stasera >>. Dall’altra parte, ai microfoni. Di FisrTv risponde un amareggiato Luca Roffo: << E’ difficilissimo riuscire a dire qualcosa in questo momento. C’è tanta rabbia perché abbiamo avuto la grande occasione di portare a casa la vittoria e pareggiare i conti e invece abbiamo sbagliato sul finale e ci troviamo in svantaggio di 2-0 nella serie. Ora però dobbiamo pensare solo alla gara di sabato, ad affrontare con calma questa sfida, con la consapevolezza che qui a Milano abbiamo dimostrato di potercela giocare e che possiamo farcela, ma che ci vuole sempre la massima attenzione e concentrazione e non dobbiamo più commettere errori se vogliamo andare avanti. Non dobbiamo avere fretta e cedere alla frenesia, dobbiamo pensare ad una gara alla volta e sono convinto che potremo ancora farcela >>. A sabato non manca molto e in 48 ore sapremo se, effettivamente, avremo un già vincitore al 15 maggio, data di Gara 3, in cui Milano si gioca il primo match point e in cui Vicenza si gioca, semplicemente, “tutto”. Siete pronti?



SERIE A – Il risultato di Gara 2 (mercoledì 12.05)

Milano Quanta – Diavoli Vicenza: 4-3 overtime (pt. 1-2; st. 3-3)

Il risultato di Gara 1 (sabato 08.05)

Diavoli Vicenza – Milano Quanta: 2-4 (pt. 1-1)

Milano conduce la serie 2-0

Il programma delle Finali:

Gara 3 (sabato 15.05)

Ore 20.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

Ev. Gara 4 (mercoledì 19.05)

Ore 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Ev. Gara 5 (sabato 22.05)

Ore 20.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

L’andamento dei Quarti di Finale:

Diavoli Vicenza (1) – Monleale (8): 7-2 e 9-4. Vicenza vince la serie 2-0

Ferrara (2)– Asiago Vipers (7): 1-4 e 3-5. Asiago vince la serie 2-0

Milano Quanta (3) – Real Torino (6): 4-0 e 7-3. Milano vince la serie 2-0

Ghosts Padova (4) – Cus Verona (5): 8-1 e 7-2. Padova vince la serie 2-0

L’andamento delle Semifinali:

Diavoli Vicenza (1) – Ghosts Padova (4): 8-1; 3-2 e 8-4.

Vicenza vince la serie 3-0

Asiago Vipers (7) – Milano Quanta (3): 1-3; 2-7; 0-3

Milano vince la serie 0-3

foto Vanessa Zenobini e Carola Fabrizia Semino