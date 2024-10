Finale stregato per DL Racing nell’Italiano GT Endurance a Monza

Nell’ultimo e decisivo round del Tricolore due sfortunati episodi escludono dalla rincorsa ai titoli GT Cup le due Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate dal team milanese: “Davvero un peccato, siamo sempre stati al top del campionato, la squadra c’è ed è ciò che più conta, ma così sono le corse”

Monza. A Monza è andato purtroppo in scena un finale stregato del Campionato Italiano GT Endurance per DL Racing. Il team milanese era in corsa in GT Cup per entrambi i titoli tricolori con le due Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in collaborazione tecnica con Krypton Motorsport, ma due diversi episodi avversi hanno estromesso dai giochi sia l’equipaggio Pro-Am formato da Alessio Caiola, Luca Segù e Andrea Fontana sia quello Am con Giacomo Riva, Alessandro Mainetti e Rodrigo Testa al volante.

In classe Pro-Am, il weekend brianzolo si era immediatamente complicato sul bagnato della qualifica di sabato, davvero sfortunata per Caiola-Segù-Fontana, costretti a uno stop forzato nell’ultima sessione a causa di una inusuale panne legata a un particolare dell’impianto di alimentazione. Domenica la formazione del team diretto da Diego Locanto, che si presentava a Monza al comando della classifica di campionato, ha quindi dovuto schierarsi al via della gara dall’ultima posizione. Grazie a una strategia d’attacco e all’efficacia dei pit-stop effettuati, a quasi metà delle 3 ore di corsa il trio di piloti aveva in ogni caso riconquistato il comando della gara. Mentre la lotta per il titolo tricolore proseguiva secondo i piani, però, pochi minuti dopo l’equipaggio è stato costretto al ritiro in conseguenza di un contatto avvenuto con una vettura GT3 in fase di doppiaggio e un’altra auto che seguiva che non è riuscita a evitare la Lamborghini di DL Racing, nel frattempo finita in testacoda.

Purtroppo a Monza il destino contrario ha colpito in modo negativo anche la Huracan ST Evo2 iscritta in classe Am e approdata alla tappa decisiva di Monza occupando la seconda posizione della classifica tricolore. Nonostante il diluvio abbattutosi sabato sul Tempio della Velocità, Riva-Mainetti-Testa si sono qualificati con un incoraggiante terzo crono complessivo valido per lo schieramento di partenza. La loro gara, però, è durata appena un giro a causa di un testacoda con conseguente uscita di pista e contatto con le barriere di protezione che li ha costretti a rientrare definitivamente ai box.

Il team principal di DL Racing Diego Locanto ha dichiarato: “La squadra è sempre stata al top del campionato ed è arrivata a Monza per cercare di conquistare entrambi i titoli GT Cup. Abbiamo fornito tutto il supporto possibile ai nostri piloti e quanto successo in pista dispiace in primis proprio per loro, ma anche questo sono le corse, purtroppo. A volte sono gli episodi a decidere un intero campionato. In ogni caso, tra le diverse vittorie e i podi conquistati, il fatto che come lo scorso anno il team si sia confermato protagonista di vertice è il fattore che più conta, soprattutto perché abbiamo lottato uniti tutti insieme. Da qui ripartiremo, il lavoro in ottica futura è già in gran parte pianificato e quindi al più presto saremo in grado anche di ufficializzare i nostri piani per il 2025, al quale diamo appuntamento fin da ora per prenderci quelle che riteniamo potranno essere delle meritate rivincite”.

