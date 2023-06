Finali Regionali Don Bosco Cup 2023

Continuano le attività sportive organizzate dal comitato regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia. “Nel mese di maggio – spiega Massimo Motta – sono state realizzate due importanti iniziative: Sicily Cup il trofeo delle rappresentative provinciale di Calcio a 5 e le Pigiessiadi manifestazione di promozione sportiva di ampio respiro che da più un ventennio viene realizzata nel territorio”.

Il prossimo appuntamento in programma sono le finali regionali Don Bosco Cup, torneo riservato alle finaliste provinciali di calcio a 5 categoria: under 15, under 17 e libera maschile.

Il torneo in programma per il 4 giugno 2023 si svolgerà ad Enna in campo neutro presso le strutture sportive ASD Sporting Club Don Bosco Enna e Sport Village.

Per la categoria under 15 le finaliste sono Santa Maria della Salette comitato di Catania, Madre Teresa di Calcutta comitato di Trapani, Villaurea del comitato di Palermo e Don Bosco Riesi del comitato nisseno. Le finaliste categoria under 17 sono Asd Atletico Dream Soccer del comitato di Ragusa, Santa Maria della Salette comitato di Catania, Asd Hiera comitato di Trapani e Vigor San Cataldo comitato di Caltanissetta.

Per la libera maschile in campo scenderanno Santa Maria della Salette comitato di Catania, Pro Loco Basico comitato di Messina, Bonifato Alcamo Futsal per Trapani e Nuova Petiliana del comitato nisseno. Nel mese di maggio si sono svolti anche delle false interprovinciali per garantire l’accesso a questa fase.

“Sarà – conclude Massimo Motta – un’intensa giornata di gare e di sana sportività, questa attività segna la conclusione dei campionati invernali che ogni comitato provinciale ha organizzato nei territori. La PGS è sempre in campo per garantire attività e educazione sportiva alle società che ne fanno richiesta”.

Le Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia sono già in campo per la programmazione della nuova stagione sportiva, un consiglio ad hoc si terrà il prossimo 25 giugno al fine di garantire sempre maggiore attività ed efficienza. Inoltre, il comitato regionale per garantire una maggiore attività sportiva durante l’estate ha predisposto delle agevolazione per le attività sportive per l’affiliazione e il tesseramento.

