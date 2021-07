“Mentre il Ministro del Lavoro fa i conti della serva per spiegare che gli infortuni sul lavoro costano il 2,6% del PIL, percentuale dietro la quale c’è il dramma di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici ossia di vite umane, c’è ancora chi non prova vergogna a chiedere più soldi alle imprese per la prevenzione dimenticando che l’Inail, sotto questo aspetto, è ormai diventato una sorta di bancomat per le imprese.

Ogni anno per le imprese l’Istituto emana, in applicazione delle norme vigenti in materia, bandi per sconti tariffari e anche per finanziamenti a fondo perduto per opere di prevenzione. Negli ultimi quattordici giorni a Palermo, per esempio, si sono svolti e si svolgono, con dispendio di tempo e risorse, convegni (che vedono coinvolti gli stessi relatori sullo stesso tema) per divulgare il Bando ISI 2020. Eventi tutti organizzati dall’Inail insieme a Confindustria. Iniziative inutili se poi accade quello che è già accaduto per esempio con il Bando ISI 2018: 369.726.206,00 euro stanziati; 16.696 progetti presentati; 5.111 progetti ammessi a finanziamento; su un totale di circa cinque milioni di imprese. Del fondo stanziato, la gran parte è rimasto non speso. E stendiamo un velo pietoso su cifre e numeri in Sicilia e a Palermo. Sono cifre e situazioni ridicole, che fotografano una realtà nascosta: le imprese, specie le grandi e medie, non investono in Sicurezza neppure quando sarebbe vantaggioso farlo. Quale il motivo? Domanda che ogni anno poniamo e che rimane senza risposta”, Lo dichiara Michelangelo Ingrassia, componente e già Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo, commentando il convegno online organizzato per oggi da Inail Palermo sul Bando ISI 2020. “Come ogni anno – conclude Ingrassia – mentre si ripetono e susseguono i convegni sui finanziamenti per la prevenzione, con tanto di attribuzione di crediti formativi ai professionisti, nei luoghi di lavoro continuano gli infortuni e ci si continua ad ammalare anche di amianto. A dimostrazione della necessità di ripensare totalmente il sistema partendo dalla persona che lavora e non dall’Impresa e da una diversa organizzazione di ruolo, funzioni e competenze dell’Inail”.

Com. Stam.