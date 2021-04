Palermo; “Ciò che è mancato è un coordinamento complessivo tra i lavori d’aula e l’attività del governo – a dirlo in una nota è il parlamentare della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia che prosegue – e se la Sicilia in questo momento difficile chiedeva interventi straordinari a sostegno dell’economia, alcuni hanno ritenuto di procedere attraverso marchette a sostegno di pezzi di territorio.

Non è stata certo la soluzione migliore e alla fine è saltato il banco insieme ai nervi di tanti deputati.

Come Lega avevamo chiesto a più riprese una finanziaria diversa, di visione per lo sviluppo e di rilancio per la Sicilia. Risultato? La maggioranza oggi paga il prezzo di un mancato coordinamento e l’assenza di una prospettiva complessiva per il futuro dei siciliani. Non si può lavorare con governo e parlamento da separati in casa’.

Purtroppo infatti, molte norme sono state bocciate perché alcuni dei singoli assessori non hanno condiviso il percorso con la deputazione. E allora è mancato il quid.

Per il futuro auspico un cambio di marcia ed una maggiore vicinanza alle esigenze concrete della gente. All’opposizione dico – conclude – siete ridicoli nessun atteggiamento costruttivo in Aula, tutto fatto solo per distruggere”.

Com. Stam.