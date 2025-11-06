Finanziaria, Figuccia: “Opportunità per lo sviluppo di imprese e famiglie I forestali tra le nostre priorità”

Palermo – “La manovra regionale è un’importante opportunità per lo sviluppo economico delle imprese e delle famiglie. Nello stesso tempo, la Finanziaria dovrà destinare 40 milioni di euro ai forestali, al fine di assicurare loro circa 27 giornate lavorative in più”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni.

“È necessario incrementare le giornate dei lavoratori di tutto il comparto dell’antincendio e della manutenzione del territorio. Il contrasto al dissesto idrogeologico e la tutela dell’ambiente passano attraverso la loro piena occupazione. Per questo con la prossima Finanziaria dobbiamo avviare un percorso serio di stabilizzazione e di valorizzazione del loro lavoro. Sono certo che il governo Schifani e tutto il Parlamento siciliano sosterranno questa causa, al fine di salvaguardare uno dei settori fondamentali per la nostra economia”.

Com. Stam.