Finanziaria, Figuccia:“I forestali la nostra priorità”

Palermo – “Nelle more di una imminente riforma che preveda la stabilizzazione di tutti gli operai forestali, la Finanziaria dovrà destinare 60 milioni di euro ai forestali, al fine di assicurare, almeno, un cospicuo aumento delle giornate lavorative. Con questa finalità ho predisposto un emendamento da presentare in Aula.

Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni. “È necessario incrementare le giornate dei lavoratori di tutto il comparto dell’antincendio e della manutenzione del territorio. Il contrasto al dissesto idrogeologico e la tutela dell’ambiente passano attraverso la loro piena occupazione. Per questo con la prossima Finanziaria dobbiamo avviare un percorso serio di stabilizzazione e di valorizzazione del loro lavoro. Sono certo che il governo Schifani e tutto il Parlamento siciliano sosterranno questa causa, al fine di salvaguardare uno dei settori fondamentali per la nostra economia”.

Com. Stam.