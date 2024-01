Finanziaria, grazie a FdI risorse per Giarre, Riposto e S.Alfio

Sono molteplici gli interventi proposti da Fratelli d’Italia ed inseriti nella finanziaria regionale approvata stamane in favore dei Comuni della Provincia di Catania ed in generale per favorire la crescita della Sicilia.

In particolare nel DDL finale su proposta di Fratelli d’Italia sono stati inseriti il finanziamento di 100.000 euro sia per il Comune di Giarre che per il Comune di Riposto per attività di promozione turistica e culturale del territorio, 100.000 euro per il Comune di Sant’Alfio per la riqualificazione urbana e del verde pubblico dell’area del Castagno dei Cento Cavalli.

“Fratelli d’Italia si conferma l’unica forza politica interessata a dare risposte concrete nella zona jonico-etnea -dichiara il Presidente Provinciale di FDI, Alberto Cardillo-. Dopo i finanziamenti per la pavimentazione di strade e installazione di arredi urbani, del Campo Sportivo Averna e del PalaCannavò a Giarre e Riposto (400.000 euro di interventi), arrivano altre risorse, 200.000 per promuovere il territorio di Giarre e Riposto mediante eventi di grande rilevanza turistica, in modo da portare nuove presenze sul territorio, spingendo l’economia locale.

E non dimentichiamo gli arrivi del Giro di Sicilia 2021, 2022 e 2023 a Mascali, Linguaglossa e Giarre che oltre che dare visibilità internazionale al territorio hanno permesso di ripavimentare numerose arterie stradali.

Abbiamo inoltre fatto in modo di raccogliere le richieste dell’amministrazione di Sant’Alfio -continua Cardillo- per poter avviare interventi di riqualificazione della zona del Castagno dei Cento Cavalli, patrimonio monumentale che deve fungere sempre più da volano per lo sviluppo turistico del nostro territorio e che da almeno un decennio attendeva interventi di necessaria riqualificazione.

100.000 euro che saranno oltremodo di grande aiuto per una comunità che si è ritrovata a dover affrontare un dissesto necessariamente dichiarato dalla nuova amministrazione da poche settimane e che quindi può disporre solo di risorse esterne per interventi di questo tipo.

Voglio ringraziare il gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, il presidente della Commissione Bilancio Dario Daidone -conclude Cardillo- ed in modo speciale il Presidente Gaetano Galvagno, il quale si conferma amico vero dei territori e del supporto concreto a comunità locali che da decenni erano uscite dal dibattito regionale e nazionale”.

