Finanziata dal Gal Terra dell’Etna e dell’Alcantara piscina per disabili e fattoria didattica  nel parco Chico Mendes di Giarre

Un progetto che diventa realtà quello finanziato dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara e cheprevede investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole e sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commerciale, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica.

Si tratta di una piscina in parte accessibile da tutti e un settore riservato ai disabili. La piscina è stata realizzata all’interno del parco Chico Mendes di viale Don Minzoni a Giarre.

La struttura è stata aperta al pubblico e ufficialmente inaugurata dal sindaco Leo Cantarella, unitamente al presidente del Gal, Ignazio Puglisi, dell’amministratore delegato, Piero Mangano, del componente del cda del Gal, Sebastiano Messina. Ad ottobre prossimo, sempre all’interno del parco, è prevista anche l’apertura di una fattoria didattica per accogliere gruppi scolastici, famiglie e singoli consumatori con lo scopo di mettere in comunicazione diretta l’agricoltura e il cittadino di tutte le età.

In questo modo, la fattoria didattica apre le porte ai propri visitatori, coinvolgendoli attivamente, per favorire il collegamento tra città e campagna, far conoscere l’ambiente rurale, l’origine dei prodotti alimentari e la vita degli animali.

La piscina per disabili rappresenta il vero grande elemento di novità di questa struttura pubblica. L’acqua è infatti un ottimo alleato: riduce la forza di gravità, aiuta a rilassare tutte le parti del corpo e permette ampiezza di movimenti a livello articolare con conseguente sviluppo della resistenza e della flessibilità di muscoli e legamenti.

Il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha finanziato il progetto per un importo di 120 mila euro: i lavori comprendono la riqualificazione della vasca originaria e conversione in piscina fruibile da tutti e per disabili, ammodernamento dell’impianto elettrico a servizio della zona parco giochi e relativo acquisto di giochi inclusivi per disabili e la realizzazione di una piattaforma informatica.

