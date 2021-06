Anche sabato e domenica prossimi, 5 e 6 giugno, dalle ore 9,00 alle 24,00 non sarà assolutamente possibile transitare con un qualsiasi veicolo nelle seguenti strade del centro storico: via Ludovico Anselmi Correale, via Cammareri Scurti, via Andrea D’Anna, via Curatolo fino all’intersezione con la via Garaffa e in largo San Gerolamo anche se sarà comunque consentito il transito tra la via San Lorenzo e la via Garaffa.

Lo stabilisce una nuova specifica ordinanza a firma del Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi. Sempre il comandante Menfi con altro provvedimento, a integrazione e parziale rettifica di un’altra sua ordinanza, determina che l’interdizione veicolare nella via Caturca è limitata alle fasce orarie che vanno dalle 11,30 alle 16,00 e dalle 18,30 all’01 del giorno successivo.

Nelle restanti fasce orarie giornaliere comprese tra le ore 01,00 e le ore 11,30 e altresì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 la via Caturca resta aperta alla circolazione veicolare e deve essere resa libera da tavoli, sedie, e da qualsiasi altro ingombro anche temporaneo.

