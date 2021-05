Marsala: Lo dispone un’ordinanza a firma del Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi

Sabato e domenica prossimi, 29 e 30 maggio, dalle ore 9,00 alle 24,00 non sarà assolutamente possibile transitare con un qualsiasi veicolo nelle seguenti strade del centro storico: via Ludovico Anselmi Correale, via Cammareri Scurti, via Andrea D’Anna, via Curatolo fino all’intersezione con la via Garaffa e in largo San Gerolamo anche se sarà comunque consentito il transito tra la via San Lorenzo e la via Garaffa.

Lo stabilisce una specifica ordinanza a firma del Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi che altresì determina, con lo stesso provvedimento, un’altra disposizione. In via permanente non sarà più possibile il transito di bicilette e altri velocipedi, siano essi a propulsione muscolare che a pedalata assistita lungo la via Garibaldi e la via XI Maggio.

L’Ordinanza si pone l’obiettivo di tutelare i pedoni in zone caratterizzate da consistenti flussi di persone.

