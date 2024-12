FIPE Power Mag Domani puntata speciale con Giovanni Malagò e Alberto Miglietta Appuntamento ore 12.00 di martedì 31 dicembre su FIPE TV

Puntata speciale domani di Fipe PowerMag. Alle ore 12.00 di martedì 31 dicembre, faremo un bilancio del 2024 proiettandoci verso il 2025 con un ospite davvero speciale, per la prima volta ai microfoni della nostra FIPE/TV il Presidente del CONI Giovanni Malagò.

Assieme al nostro Presidente Alberto Miglietta parleremo di aspetti sportivi ma anche istituzionali del 2024, da Milano-Cortina ai rispettivi personali futuri sportivi, con uno sguardo al futuro dello sport italiano e della nostra Federazione.

Il numero uno dello sport italiano ha parlato di un “2024 unico e di un quadriennio straordinario, partendo dai numeri, che collocano l’Italia al terzo posto a livello internazionale. Una crescita dovuta all’eccellente lavoro di coordinamento tra il vertice e le singole FSN. Lo sport si fa nelle ASD e SSD che hanno come punto di riferimento le Federazioni, e il Coni non è altro che la Confederazione delle Federazioni. Non c’è scientificità matematica nello sport, però ci siamo messi nella condizione di sviluppare e capitalizzare al meglio la competenza e le capacità dei nostri tecnici. In questo ‘la Pesistica docet’: l’Italia ha una schiera di tecnici che, in tutti gli sport, hanno fatto grande l’Italia”. Malagò ha poi ribadito il suo supporto e la sua stima nei confronti della FIPE e di Alberto Miglietta in qualità di numero 1 FIPE, dopo gli anni di grandi risultati e soddisfazioni con Antonio Urso: “Credo che Alberto sia la persona giusta per dare quel carattere innovativo, di sviluppo delle potenzialità che la Federazione Italiana Pesistica possiede”.

Alberto Miglietta ha parlato di un anno che ha segnato il futuro della nostra Federazione, con la conferma olimpica di Nino Pizzolato e la prima medaglia paralimpica con Donato Telesca. Il tutto accompagnato dal grande numero di medaglie giovanili, che segnano il passo per un futuro d’eccellenza. “Siamo orgogliosi e soddisfatti del nostro percorso. Ora ci sarà un cambiamento all’insegna della managerialità sportiva, in cui la formazione avrà un ruolo fondamentale, anche in sinergia e collaborazione con le altre Federazioni Sportive Nazionali”.

