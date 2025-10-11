FIPE protagonista al Festival dello Sport una giornata intensa con Ecopneus ed Erreà al fianco

È stato un sabato intenso e ricco di entusiasmo per la Federazione Italiana Pesistica al Festival dello Sport di Trento. Il Camp FIPE è rimasto per l’intera giornata al centro delle attività, con un flusso continuo di appassionati, curiosi e giovani che hanno voluto scoprire da vicino il mondo della pesistica.

L’area federale, allestita in quattro corner dedicati rispettivamente alla Pesistica Olimpica, al Powerlifting, al GiocaFIPE e allo STHLN, si è trasformata in un punto d’incontro dinamico e coinvolgente. Fin dal mattino, il Functional Fitness federale e il GiocaFIPE hanno attirato numerosi visitatori. Successivamente, anche i corner della Pesistica Olimpica e del Powerlifting si sono animati, coinvolgendo atleti, giovani e famiglie in prove tecniche e dimostrative.

Il pomeriggio ha regalato i due momenti più attesi della giornata: l’Esibizione di Pesistica Olimpica Giovanile, guidata da Luigi Grando (Allenatore delle Squadre Nazionali e Responsabile Tecnico della Commissione Nazionale Attività Giovanile FIPE) e l’incontro Meet & Greet con Giulia Imperio e Oscar Reyes, organizzato in collaborazione con Ecopneus ed Erreà.

UN MOMENTO DI INCONTRO TRA VALORI, SPORT E SOSTENIBILITÀ

Prima del Meet & Greet, la Federazione ha avuto l’onore di ospitare Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale di Ecopneus, e Angelo Gandolfi, Presidente e Fondatore di Erreà, che hanno condiviso riflessioni sui valori comuni alla base della partnership con FIPE: la sostenibilità, la ricerca e la diffusione della cultura sportiva.

Angelo Gandolfi, Presidente e Fondatore Erreà:

“Un’azienda come la nostra investe moltissimo nella ricerca, perché vogliamo mettere gli atleti nelle migliori condizioni per esprimersi. Lavoriamo con una grande attenzione alla sostenibilità, accompagnando gli sportivi lungo un percorso di qualità e innovazione. Essere ‘desiderati’ da chi fa attività sportiva è un obiettivo ambizioso: per raggiungerlo bisogna meritarselo, e questo richiede impegno costante e passione autentica”.

Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale Ecopneus, ha dichiarato:

“Ci siamo legati alla FIPE perché crediamo profondamente nella cultura e nel lavoro di diffusione che la Federazione porta avanti, soprattutto nelle scuole, attraverso il progetto GiocaFIPE. Per noi questi momenti sono fondamentali per fare cultura. Le nostre pavimentazioni in gomma riciclata, nate dal recupero del pneumatico fuori uso, sono presenti in moltissime palestre e hanno una grande capacità di assorbire gli urti e proteggere chi si allena”.

