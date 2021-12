FIR Campania I risultati di domenica 12 dicembre

Napoli – Un fine settimana nefasto per il rugby campano, che piange la scomparsa di Ugo Silvestri. Storico dirigente della palla ovale regionale, ha segnato la storia della Partenope Rugby dentro e fuori dal campo:

da atleta ha conquistato un campionato italiano giovanile e soprattutto i due storici Scudetti negli anni Sessanta, gli unici ancora oggi vinti non solo da una formazione campana, ma in tutto il sud Italia. L’ultimo incarico da manager rugbistico è stato in seno al Comitato Regionale Campania in qualità di Vice Presidente fino al luglio 2021.

In campo quest’oggi otto gare in regione, tra cui spiccano le vittorie in Serie A femminile dell’Amatori Torre del Greco ed in Serie B maschile del Benevento.

Nel massimo torneo ovale nazionale dedicato alle donne, sul manto sintetico del Villaggio del Rugby GLS di Napoli, le leonesse dell’Amatori Torre del Greco superano il Frascati Union.

In Serie B maschile bilancio altalenante per le campane: Benevento festeggia il successo ai danni dell’US Roma, mentre la Partenope scesa in campo con il lutto al braccio ha ceduto il passo all’Arvalia Villa Pamphili. Prima dell’incontro le squadre si sono raccolte in un commovente minuto di silenzio in memoria di Ugo Silvestri e di Luciana Amelia degli uffici federali.

Per il torneo di Serie C le compagini dell’Arechi e della formazione cadetta del Napoli Afragola centrano i successi nelle semifinali di ritorno del ranking 1′-4′ posto rispettivamente contro IV Circolo Benevento ed Amatori Torre del Greco. Nella gara unica relativa al ranking 7′-9′ posto l’Hydra Battipaglia supera la Zona Orientale Salerno.

Tornei giovanili. In Under 19 il Benevento supera il Napoli Afragola anche nella finale di ritorno per il primo posto. In Under 17 gara di andata per la finale 5′-6′ posto: in una sfida avvincente, i ragazzi del IV Circolo Benevento superano in trasferta i pari età del Sacro Cuore Pompei.

