Napoli – Si è tornato a giocare finalmente in Campania in tutte le categorie. I mesi passati ad allenarsi in casa o sul campo in modalità individuale sembrano solo un brutto ricordo: da oggi gli atleti campani sono tornati a correre, sudare, placcare e gioire per il nostro amato sport.

Esordio amaro per le “leonesse” di Torre del Greco che al debutto stagionale in Serie A Femminile cedono il passo al Bisceglie nel derby del sud. Per gli uomini, in Serie B entrambe sconfitte le compagini campane: l’US Benevento e la Partenope cadono tra le mura amiche contro le compagini romane del Villa Pamphili e dell’US Primavera. Debutto del torneo regionale di Serie C con vittorie per Arechi, IV Circolo e Zona Orientale Salerno.

Nei tornei giovanili, sono le sannite IV Circolo e US Benevento a vincere le due gare in programma per il campionato Under 19, mentre in Under 17 la Partenope vince in Calabria contro il Rende.

RISULTATI

SERIE C – GIRONE A

IV CIRCOLO BENEVENTO – CLAN S.MARIA C.V. = 43-7 (7-1) ARBITRO GARGIULO DOMENICO

SERIE C – GIRONE B

HYDRA – ZONA ORIENTALE SALERNO = 20-32 (3-5) DI MAIO ORAZIO

ARECHI – RENDE = 22-8 (4-1) SILVESTRO ARTURO

UNDER 19

PARTENOPE – US BENEVENTO = 8-46 (1-8) SALIERNO MASSIMO

IV CIRCOLO BENEVENTO – AMATORI TORRE DEL GRECO = 40-21 (6-3) AMBROSIO DANIELE

UNDER 17

RENDE – PARTENOPE = 20-39 (3-7) VELTRI GIUSEPPE

SERIE A FEMMINILE

AMATORI TORRE DEL GRECO – BISCEGLIE = 5-10 (1-2) PUGLIA GIUSEPPE

SERIE B

PARTENOPE – PRIMAVERA = 0-89 (0-13) CHIARONI ANTONIO

US BENEVENTO – VILLA PAMHILI = 15-48 ACCIARI PAOLO

Com. Stam.