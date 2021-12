FIR Campania I risultati di domenica 19 dicembre

Napoli – E’ l’ultima domenica di gare dell’anno in Campania. Alle spalle dodici mesi travagliati, in cui il rugby gradualmente è tornato a far parte delle vite dei nostri atleti, dei loro club, di tutte le famiglie ovali. Con l’auspicio di poter proseguire su questa strada intrapresa, oggi si sono disputati un raggruppamento femminile seniores e sei partite tra Serie C ed Under 17.

In Coppa Italia Femminile si è svolto al “Comunale” di Boscotrecase (NA) il quarto turno del torneo dedicato alle formazioni seniores. Le ragazze dell’Amatori Napoli conquistano la vetta di una tappa molto sentita che ha visto la partecipazione di ben sette compagini.

In Serie C si sono giocate nel pomeriggio le finali dal primo al nono posto. Gara di andata per la finale 1′-2′ piazzamento, in cui la formazione cadetta del Napoli Afragola s’impone sull’Arechi con determinazione ipotecando l’intera posta in palio. Maggiore equilibrio invece nella finale di andata per il terzo e quarto posto in cui i padroni di casa del IV Circolo Benevento superano di dieci punti l’Amatori Torre del Greco. Gara unica per il quinto piazzamento del ranking, conquistato dagli Hammers Campobasso ai danni del Rende sul neutro di Battipaglia. Per le finali 7′-9′ posto, successo per il CLAN Santa Maria Capua Vetere in partita secca che supera la Zona Orientale Salerno.

In Under 17 termina con un pareggio il derby cittadino tra Napoli Afragola e Partenope nella finale di andata per il primo posto del ranking. Terzo posto conquistato invece dai ragazzi dell’US Benevento che superano nettamente i pari età del Rende in gara unica sul neutro di Battipaglia.

TUTTI I RISULTATI SU FEDERUGBYCAMPANIA.IT

Com. Stam.