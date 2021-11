FIR Campania I risultati di domenica 21 novembre

Napoli – Va in archivio un’altra domenica di rugby giocato in Campania. Sono scese in campo le due compagini maschili di Serie B, la Serie C Girone 2 e l’Under 17.

In Serie B successo per l’US Benevento tra le mura amiche dell’ “Alfredo dell’Oste” ai danni del Messina Rugby 2016: vittoria per i sanniti che consente l’aggancio al CUS Catania in quinta posizione allontanando la zona bassa della classifica.

Resta ferma ancora a zero punti la Partenope che cade in casa al “Leone” di Pomigliano d’Arco contro il Frascati, capolista imbattuta del girone.

In Serie C si è giocato soltanto per il Girone 2. Nello scontro al vertice tra Arechi ed Amatori Torre del Greco, hanno la meglio i padroni di casa che restano imbattuti e fermano per la prima volta in questa stagione la capolista. Nella sfida opposta tra le ultime due della classe, il Rende sconfigge l’Hydra Battipaglia che resta fanalino di coda del girone.

In Under 17 si è disputata la terza giornata di ritorno del girone di qualificazione. Nelle sfide di questa mattina il Napoli Afragola supera l’US Benevento, mentre i ragazzi del Sacro Cuore Pompei espugnano il “Mazzuca” di Rende registrando così il primo successo stagionale.

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI SU FEDERUGBYCAMPANIA.IT

Com. Stam.