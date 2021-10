FIR Campania I risultati di domenica 24 ottobre

Napoli – Si è conclusa la domenica agonistica in regione con otto gare disputate sul territorio campano dalla Serie A maschile alle giovanili.

Debutto amaro tra le mura amiche per il Napoli Afragola che cede il passo ai Cavalieri Prato nel giorno del ritorno della Serie A al GLS Villaggio del Rugby di Bagnoli. In Serie B è subito derby campano: vittoria per l’US Benevento che all’ “Alfredo Dell’Oste” supera la Partenope Napoli, registrando così il primo successo stagionale.

Nel Girone 1 del campionato regionale di Serie C netto successo per il IV Circolo Benevento che ha la meglio sui molisani degli Hammers Campobasso. Vince anche la formazione cadetta del Napoli Afragola che supera in trasferta il CLAN Santa Maria Capua Vetere. Battuta d’arresto invece nel Girone 2 per la Zona Orientale Salerno che al “Vestuti” cade contro il Rende.

Nell’unica gara del torneo giovanile Under 19 maschile, il Napoli Afragola espugna il campo comunale “Ferrovia” sconfiggendo il IV Circolo Benevento. Nelle sfide disputate in mattinata per l’Under 17 maschile, successi di US Benevento e Sacro Cuore Pompei, rispettivamente sui pari età di Napoli Afragola e Rende.



RISULTATI

SERIE C – GIRONE 1

IV CIRCOLO BENEVENTO – HAMMERS CAMPOBASSO = 69-5 (11-1) ARBITRO TAVASSI GENNARO

CLAN S.MARIA CAPUA VETERE – NAPOLI AFRAGOLA = 5-10 (1-1) ESPOSITO CARLO

SERIE C – GIRONE 2

ZONA ORIENTALE SALERNO – RENDE = 13-27 (1-3) FIORETI PASQUALE

AMATORI TORRE DEL GRECO – HYDRA = non disputata AMBROSIO DANIELE

UNDER 19 – FASE QUALIFICAZIONE

AMATORI TORRE DEL GRECO – US BENEVENTO = sospesa ANTONELLI RODOLFO

IV CIRCOLO BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 15-37 (3-7) PUGLIA GIUSEPPE

UNDER 17 – FASE QUALIFICAZIONE

US BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 14-12 (2-2) RUSSO GIUSEPPE

SACRO CUORE POMPEI – RENDE = 67-10 (11-2) POLESE MARCELLO

SERIE A

NAPOLI AFRAGOLA – CAVALIERI PRATO = 0-59 (0-9) BENVENUTI M. BEATRICE

SERIE B

US BENEVENTO – PARTENOPE = 54 – 10 (8-1) DOSTI MARKUS

Com. Stam.