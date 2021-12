FIR Campania I risultati di domenica 5 dicembre

Napoli – Oltre trenta mete realizzate nelle sei gare disputate quest’oggi in Campania, per la prima domenica di di rugby del mese di dicembre, l’ultima prima dell’ingresso in vigore del nuovo protocollo federale che prevede l’allineamento con le linee guida sanitarie nazionali per l’utilizzo del Certificato Verde rafforzato.

In Serie A prima vittoria stagionale per il Napoli Afragola, che supera davanti al pubblico amico del Villaggio del Rugby GLS il Perugia.

Con la chiusura della regular season, in Serie C iniziano le gare valide per la definizione del ranking. Nelle semifinali di andata, successi per le due compagini di casa: l’Amatori Torre del Greco supera la formazione cadetta del Napoli Afragola ed il IV Circolo Benevento ha la meglio sull’Arechi. Nelle finali a gara unica per la definizione dalla settima alla nona posizione, il CLAN Santa Maria Capua Vetere sconfigge l’Hydra Battipaglia.

Per i tornei giovanili in campo l’Under 19. Nella finale di andata per il primato del ranking, i ragazzi del Napoli Afragola vincono contro i pari età dell’US Benevento. Nell’anticipo delle 12 si è disputata una delle finali a gara unica per il terzo, quarto e quinto posto: largo successo del IV Circolo Benevento al “Comunale” di Boscotrecase contro i padroni di casa dell’Amatori Torre del Greco.

TUTTI I RISULTATI SU FEDERUGBYCAMPANIA.IT

Com. Stam.