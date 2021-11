FIR Campania I risultati di domenica 7 novembre

Napoli – Cala il sipario sulla prima domenica di gare in Campania per il mese di novembre. Si è giocato dalla Serie A maschile e Femminile fino all’Under 17 maschile. Da menzionare il ritorno in campo anche degli atleti che disputano il torneo Under 15.

Nella quarta giornata di Serie A maschile, nulla da fare per il Napoli Afragola che ancora non si sblocca in questa funesta stagione e cade al Villaggio del Rugby GLS di Napoli contro l’Amatori Catania nel derby del Sud. In Serie A Femminile primo successo casalingo e secondo nel torneo per le “leonesse” dell’Amatori Torre del Greco che superano le All Reds Roma sul sintetico del Comunale di Boscotrecase.

In Serie B sfuma per un soffio lo sgambetto alla Primavera Roma, seconda forza del campionato, da parte dell’US Benevento che davanti al proprio pubblico cede di due soli punti, frutto di un piazzato ospite nei minuti di recupero finali.

Per il torneo di Serie C oggi in campo soltanto il Girone 2. Vittoria esterna per l’Arechi che espugna Battipaglia avendo la meglio sull’Hydra, mentre l’Amatori Torre del Greco centra il terzo successo di fila su tre partite nel positicipo delle 17 contro la Zona Orientale Salerno.

Nei tornei giovanili, ricordando il turno infrasettimanale per l’Under 19 maschile in cui si affronteranno IV Circolo Benevento e Partenope, si è giocata una sola gara in Under 17 con i napoletani della Partenope che superano in trasferta i pari età del Sacro Cuore Pompei.

CLICCA QUI PER I RISULTATI SU FEDERUGBYCAMPANIA.IT

