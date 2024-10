Firenze. I Carabinieri arrestano un rapinatore Video

Nella notte di mercoledì i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 27enne Marocchino per una violenta rapina commessa nelle vie del centro storico.

Alle 02.30 circa, due pattuglie del Nucleo Radiomobile erano impegnate nel controllo del territorio del Quartiere 1 e, mentre percorrevano Via de’ Pucci, la loro attenzione è stata richiamata da una donna che chiedeva aiuto. La stessa, in evidente stato di shock, ha raccontato ai militari di essere stata violentemente rapinata della borsa, fornendo una rapida descrizione fisica del giovane.

I Carabinieri a quel punto si sono diretti lungo la via di fuga del rapinatore in via Cavour e lo hanno individuato e bloccato in direzione Piazza San Marco mentre ancora stringeva tra le mani la borsa. La stessa pattuglia ha poi provveduto a ricostruire quanto avvenuto attraverso l’analisi delle telecamere comunali che sorvegliano via de’ Pucci. È stato così accertato che il giovane si era inizialmente avvicinato alla signora per chiedere qualcosa con insistenza e che poi, allontanato da quest’ultima, per tutta risposta l’aveva improvvisamente aggredita e spinta a terra. In pochi secondi la vittima è stata ripetutamente colpita per farle lasciare la borsa e, quando si è verificata la rottura dei ganci della tracolla, il soggetto è poi fuggito con la refurtiva. Riuscita a rialzarsi, la vittima ha scorto in lontananza le due pattuglie dei Carabinieri e ne ha richiamato l’attenzione. Sulla scorta di questa ricostruzione il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, venendo tradotto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano. Nei confronti del giovane vige la presunzione di innocenza e la sua eventuale responsabilità penale sarà accertata solo all’esito del giudizio davanti al competente giudice, a fronte di sentenza passata in giudicato.