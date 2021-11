Firenze – La vita cambia di Marcella Spinozzi Tarducci – Una storia di amicizia e di riscatto

Una storia di amicizia e di riscatto, due donne in lotta per ritrovarsi e superare una crisi La vita cambia di Marcella Spinozzi Tarducci edito da Bonfirraro

La vita cambia, pensò, e questo è il suo bello e il suo brutto, dobbiamo sempre essere pronti ad affrontare questi cambiamenti, altrimenti niente funziona più. La vita così mutata, però, la chiamava a una decisione che avrebbe ridisegnato la sua, era inutile nasconderselo…»

In un Paese che si trova sotto l’attacco dellaStoria – che si presenta sotto forma di virus, stavolta, e non di guerra o carestia – due donne si trovano sotto l’attacco dell’esistenza. Parte da qui La vita cambia, ultimo romanzo di Marcella Spinozzi Tarducci, edito da Bonfirraro, dal 21 ottobre nelle librerie e negli store online. Protagoniste Silvia e Caterina, «due belle donne, due amiche in vacanza», che dovrano fronteggiare fatti tragici – un suicidio e un femminicidio – sullo sfondo della pandemia da Covid-19, che oltre a provocare tanti morti incide profondamente sulla psiche degli esseri umani. Come scopriranno le due amiche, costrette a fare i conti con una realtà dura e a tratti inaccettabile, potendo contare soltanto su se stesse per cercare una via d’uscita.

Un romanzo di amicizia e di riscatto, La vita cambia. Temi cari alla scrittrice fiorentina, infatti ad avere un ruolo centrale, in questa nuova prova narrativa, sono ancora una volta le donne, creature in lotta per resistere ai venti e tirarsi fuori dalle tempeste della vita, con la loro capacità di amare, di lottare, di cambiare. Senza rinunciare alla femminilità e a una punta di erotismo – abilmente pennellato dall’autrice in vari tratti del libro – ma senza dimenticare la loro dimensione originaria, che ne fa il centro e il motore della vita. Una responsabilità da affrontare, con tutte le sue conseguenze.

