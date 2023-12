Firma accordo tra Asec Trade e Sidra

E’ stata una trattativa lunga e a volte piena di ostacoli, ma ieri il Presidente della Sidra Fabio Fatuzzo ha finalmente annunciato l’accordo definitivo con Asec Trade che diventa così ufficialmente fornitore di energia della Sidra.

E l’accordo è stato firmato per l’appunto oggi nella sede di via Vagliasindi della Sidra dal Presidente Fabio Fatuzzo e dal Presidente Asec Trade Giovanni La Magna. Erano anche presenti il vicepresidente Sidra Gaetano Agosta e il componente del Cda Asec Trade Massimiliano Giacco. Il Presidente Fatuzzo, senza nascondere la sua grande soddisfazione, ha illustrato tutti i passaggi che hanno portato a questo storico risultato. “Siamo particolarmente contenti – ha detto – perché l’accordo appena firmato è stato raggiunto con un’altra partecipata del Comune alla quale Sidra per la fornitura di energia pagherà bollette per circa 8 milioni di euro l’anno. E ormai tutti sanno che Sidra per estrarre l’acqua dai pozzi ha bisogno di energia con costi che in passato sono stati particolarmente esosi”. “Ma l’accordo raggiunto – ha continuato Fabio Fatuzzo – è il frutto di un cammino con tutti i crismi della legalità e della regolarità. AsecTrade infatti diventa fornitore di Sidra dopo aver partecipato a una gara così come la legge ci impone. Una gara che Asectrade si è aggiudicata e, ripeto, essendo come Sidra una partecipata del Comune di Catania sarà possibile instaurare un clima di collaborazione che non potrà che migliorare tutti i servizi che siamo chiamati a fornire”.

Anche il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna ha espresso grande soddisfazione per il risultato appena raggiunto. “Oggi otteniamo un risultato straordinario che vede due aziende pubbliche stringere una collaborazione duratura e proficua – afferma il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna– un accordo che rappresenta un’ulteriore tappa che proietta la nostra azienda verso nuovi mercati e ad allargare il proprio bacino di clienti. Per queste ragioni desidero ringraziare il presidente Fatuzzo e il personale della Sidra. L’Energia è il tema determinante per il futuro di qualsiasi territorio da cui scaturiscono valori fondamentali come velocità ed efficienza”.

Sidra e AsecTrade quindi da oggi insieme per una sinergia tra le due partecipate che come sottolineato sia da Fatuzzo che da La Magna non potrà che portare nuovi benefici a tutti gli utenti.

Nella foto da sx a dx il componente del Cda di Asec Trade Massimiliano Giacco- il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna- il presidente della sidra Fabio Fatuzzo- il vice presidente di Sidra Gaetano Agosta

