Firmata la convenzione tra la Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

Nella giornata di ieri si è svolta la visita ufficiale del Procuratore della Repubblica di Ferrara, Dott. Andrea GARAU, alla Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna in Ravenna, accolto, dal Direttore Marittimo, C.V.(CP) Michele MALTESE.

L’incontro è stato improntato principalmente sulla firma congiunta di una convenzione tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara e la Direzione Marittima dell’Emilia–Romagna per un’implementazione della collaborazione istituzionale, in particolare ai fini delle attività investigative e di Polizia Giudiziaria afferenti alle funzioni di natura specialistica del Corpo. La convenzione permetterà il distacco funzionale di militari in possesso della qualifica di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, che ha giurisdizione sul litorale della provincia di Ferrara, per la trattazione organica delle deleghe d’indagine attinenti a reati riconducibili ai compiti d’istituto del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Nel corso dell’incontro, il Direttore Marittimo ha rappresentato al Procuratore le principali peculiarità del porto di Ravenna, uniche in Italia sia per la sua particolare conformazione geografica e la sua estensione, sia per l’elevata varietà di tipologie di terminalisti e di traffici marittimi che lo rendono uno dei principali porti italiani oltre che il più importante scalo marittimo dell’Emilia–Romagna. Con l’occasione sono stati illustrati i variegati ambiti su cui s’imperniano le attività di vigilanza svolte quotidianamente, sia in mare che lungo tutto il litorale emiliano romagnolo, dalle donne e uomini della Guardia Costiera, con l’obiettivo di continuare a garantire il soccorso in mare e l’interesse pubblico della sicurezza della navigazione e dei traffici marittimi, la tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche oltre che la sicurezza della balneazione. La visita si è protratta anche presso la sede di Porto Corsini dove, il Procuratore ha avuto modo di visitare la Sala operativa dell’VIII MRSC (Maritime Rescue Sub Centre).

Nella circostanza il Procuratore GARAU ha voluto esprimere l’apprezzamento dell’Autorità Giudiziaria per il ruolo ricoperto sul territorio dal personale della Guardia Costiera, sottolineando, in particolare, l’importanza della nuova collaborazione.

Il Comandante MALTESE ha infine confermato l’impegno dell’Autorità marittima nelle attività di polizia giudiziaria di competenza istituzionale, ringraziando per la costante vicinanza della Procura della Repubblica di Ferrara, come testimoniato dal proficuo e cordiale incontro di questa intensa giornata.

