Firmato protocollo d’intesa contro l’emarginazione sociale

Il Distretto Socio Sanitario D50 e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Trapani, hanno firmato un protocollo d’intesa per il contrasto all’emarginazione sociale sul territorio distrettuale.

L’accordo prevede una collaborazione tra le due parti per svolgere congiuntamente numerose azioni: sensibilizzare la comunità locale sul fenomeno dell’emarginazione sociale e sulle sue cause e conseguenze; monitorare il fenomeno dell’emarginazione sociale, attraverso una costante osservazione in strada, per individuare le persone che rischiano di rimanere “invisibili” alla rete di protezione sociale; prendere in carico, limitatamente ai compiti istituzionali ed alle risorse delle parti, i soggetti in situazione di disagio sociale, offrendo loro sostegno nel loro percorso di inserimento sociale; creare una rete sociale di sostegno intorno alla persona, costituita da soggetti ed agenzie pubbliche e private del territorio, che interagiscono a vario titolo nella presa in carico della stessa.

Il protocollo d’intesa ha una durata biennale, eventualmente rinnovabile, e prevede la possibilità di integrazioni e modifiche in qualunque momento, in base alle esigenze delle parti.

Gli operatori del Servizio di Unità di Strada del Progetto di Pronto Intervento Sociale, attivato dal Distretto Socio Sanitario D50, saranno i principali esecutori delle attività previste dal protocollo, in sinergia con i volontari e i professionisti della Croce Rossa Italiana. Gli operatori utilizzeranno adeguati strumenti di rilevazione dei dati per indagare su determinati fenomeni di devianza sociale e di comportamenti a rischio presenti sul territorio, come alcolismo, malattia mentale, indigenza, tossicodipendenza, ludopatia, ecc.

«Il protocollo d’intesa – affermano il primo cittadino di Trapani, Comune capofila del D50, Giacomo Tranchida e l’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì – si inserisce in un quadro di azioni coordinate e integrate tra le istituzioni e le organizzazioni del terzo settore per il contrasto all’emarginazione sociale, un fenomeno che ha un forte impatto sulla società e che richiede una risposta efficace e tempestiva. Il Distretto Socio Sanitario D50 e la Croce Rossa Italiana intendono così contribuire alla promozione del benessere e della coesione sociale sul territorio, garantendo il rispetto dei diritti e della dignità delle persone in situazione di disagio sociale».

Il Distretto Socio Sanitario D50 raggruppa i Comuni di Trapani (capofila), Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice e l’ASP di Trapani.

