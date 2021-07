Si è svolto martedì 27 luglio, in modalità online, il secondo meeting di programmazione delle attività sportive previste dal calendario di settembre e ottobre, relative alle discipline di pallacanestro, pallamano, pallanuoto e judo alla presenza del delegato regionale Fisdir Sicilia, Roberta Cascio, nonché di tutti i referenti tecnici di disciplina, del direttore tecnico, Luigi Bentivegna del consigliere federale, Gaspare Majelli, e della segretaria Marzia Bucca.

Un’organizzazione particolarmente delicata e non semplice da fare – ha affermato il delegato regionale Roberta Cascio – , in quanto, reduci da un già ricco e denso calendario di manifestazioni regionali di altre discipline e nazionali, inserire nuove date per altrettante discipline ha richiesto particolare attenzione ai dettagli”.

Il meeting ha riguardato, soprattutto, l’organizzazione di quelle attività di contatto per le quali, per cause attribuibili all’emergenza sanitaria, purtroppo, ancora in corso, non era stato possibile stabilire delle date di svolgimento di alcuna competizione. Ciascuna disciplina in calendario, come sempre, prevederà due tappe che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre prossimi.

Degna di particolare nota, inoltre, è stata la decisione di svolgere il Campionato italiano di Pallamano a Palermo a novembre: “Ci è stata affidata l’organizzazione di questa importante manifestazione che si svolgerà il prossimo novembre nel capoluogo siciliano – ha concluso il delegato regionale – e questo è per noi motivo di soddisfazione, ma anche una grande responsabilità che faremo in modo di svolgere nel migliore dei modi”.

