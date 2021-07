A pochi giorni dall’inizio di Tokyo 2020 è tutto pronto per il debutto dello skateboarding tra le discipline Olimpiche, e come i più attenti di voi avranno già notato sono uscite qualche giorno fa le foto dello skatepark che ospiterà questa pietra miliare nella storia dello skateboarding: a giudicare dalle dimensione e dalla varietà delle strutture lo spettacolo sarà incredibile!

Come vi abbiamo già annunciato e come sicuramente avrete notato dalle apparizioni su giornali e tv, sono ben 3 gli skater della FISR che rappresenteranno l’Italia: Asia Lanzi per la specialità Street e Ivan Federico e Ale Mazzara per la specialità Park.

Sarà proprio Asia la prima a gareggiare, lo Street Femminile è previsto infatti per Lunedì 26 Luglio. Asia ha dato il meglio di sé ai World Championship di Roma, ma anche questo già lo sapete, e non vediamo l’ora di vederla competere con le migliori 20 atlete mondiali nel paese del Sol Levante!

Mentre per vedere gareggiare Ale e Ivan dovremo aspettare gli ultimi giorni delle Olimpiadi, con il contest della disciplina Park Maschi che sarà l’ultimo tra quelli di skate ed è fissato per Giovedì 5 Agosto.

Sia Ale che Ivan non necessitano di presentazioni, sono rimasti saldamente tra i top 20 del ranking mondiale durante le due Season di qualifica Olimpica, e sapranno tenere alto l’orgoglio nazionale!

Per quanti di voi volessero seguire dal vivo i contest, questo è il timetable con gli orari locali italiani. Le Olimpiadi si potranno vedere per intero in diretta streaming Discovery+ e in televisione sulla Rai che trasmetterà 200 ore complessive di gara

Giorno Data Inizio Fine Evento Day 2 Sunday 25 July 2021 02:00 06:55 Men’s street Day 3 Monday 26 July 2021 02:00 06:55 Women’s street Day 12 Wednesday 4 August 2021 02:00 06:40 Women’s park Day 13 Thursday 5 August 2021 02:00 06:40 Men’s park

Nei prossimi giorni vi presenteremo i nostri tre Azzurri con tre videointerviste che usciranno sul nostro canale YouTube, restate sintonizzati!

Com. Stam.