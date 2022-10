Coinvolti oltre 160 Campi di Tiro in tutta Italia Fitav annuncia la seconda edizione di Porte Aperte Dal 29 ottobre al 1 novembre prove libere per attrarre nuovi appassionati

Roma – Dal 29 ottobre al 1 novembre torna Porte Aperte Fitav, l’iniziativa nata per diffondere nel Paese la cultura del tiro sportivo promossa dalla Federazione Italiana Tiro a Volo (Fitav, appunto) e organizzata da CN.CN., Neofitav e Anpam.

A seguito dello straordinario successo di Porte Aperte 2021, anche quest’anno più di 160 campi da tiro in tutta Italia metteranno a disposizione spazi, istruttori e attrezzature per far provare gratuitamente gli aspiranti tiratori.

Per partecipare l’unico requisito è avere almeno 12 anni e non essere mai stati tesserati con la FITAV. Ci si può iscrivere sul sito porte-aperte.neofitav.it lasciando i propri dati e selezionando il campo più vicino tra quelli aderenti. Non è necessaria alcuna attrezzatura tecnica, solo vestiti comodi: tutto ciò che serve sarà già presente, messo a disposizione dagli organizzatori.

Per tutti i neofiti si tratta quindi di una straordinaria opportunità per mettersi alla prova, fucile in mano, direttamente in pedana, provando a colpire i piattelli con l’aiuto di istruttori esperti e qualificati.

Nella sua prima edizione, Porte Aperte ha coinvolto 141 associazioni sportive e 3.077 nuovi tiratori, in 17 regioni. Quest’anno si punta a superare i 5.000 iscritti alla prova.

“Abbiamo voluto ripetere questo esperimento riuscito bene già dalla prima edizione. È stato un evento che ci ha portato grande soddisfazione perché ha avvicinato tanti nuovi appassionati al nostro mondo” commenta Luciano Rossi, presidente di Fitav.

“La nostra famiglia vuole allargarsi, – spiega Rossi – per questo è importante coinvolgere persone che non hanno mai praticato il nostro sport. Sia perché ci fa piacere avere dei nuovi praticanti nel nostro Paese, ma anche per farci conoscere meglio. Non tutti, infatti, sono consapevoli della qualità che il nostro sport garantisce in termini di sicurezza, divertimento e valori formativi per le nuove generazioni”.

Per tutti coloro che effettueranno la prova gratuita, la semplice iscrizione e la successiva compilazione di un questionario di gradimento consentiranno di partecipare all’estrazione di un premio finale. In palio, ci sono 20 kit del tiratore, ognuno dei quali comprende un cappello, dei guanti, un gilet e diversi altri gadget utili per iniziare a sparare.

Ad aver reso possibile la seconda edizione dell’iniziativa Porte Aperte è stato il contributo di diverse aziende sponsor, tra cui citiamo Beretta, Caesar Guerini, Perazzi, Benelli, Rizzini, Baschieri & Pellagri, Fiocchi, Nobel Sport Italia, RC Cartridges, Bornaghi, Cheddite, Clever.

Fitav è la Federazione Italiana del Tiro a Volo. Fondata nel 1926 dall’iniziativa del grande tiratore Ettore Stacchini ed entrata nel CONI l’anno successivo, la Federazione governa nel nostro Paese lo sport del tiro a volo ed è affiliata all’International Shooting Sport Federation (ISSF). Per incoraggiare nuovi tiratori di tutte le età ad iscriversi, Fitav ha creato da alcuni anni Neofitav, un progetto d’avvio alla pratica sportiva, molto attivo anche nel periodo del Covid-19 grazie al rigoroso rispetto delle norme e ad un’accurata organizzazione.

