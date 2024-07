“FLASHBACK”, il nuovo singolo della stella emergente del pop internazionale ÁSDÍS

È in rotazione radiofonica “FLASHBACK”, il nuovo singolo di ÁSDÍS, cantante islandese e berlinese dal taglio internazionale.

“FLASHBACK” racconta della sensazione di voler ritornare ad amare dopo aver vissuto delle delusioni d’amore. “Giurai che sarei rimasta single per tutta la vita” cita ÁSDÍS nel suo brano, ma il sentimento che si prova una volta innamorati non ha prezzo.

Dopo una serie di successi in collaborazione con artisti del calibro di Purple Disco Machine, Glockenback e ILLENIUM, senza dimenticare l’enorme performance di debutto all’Ultra Music Festival di Miami di quest’anno, ÁSDÍS è pronta per tornare con un nuovo singolo da solista. Il celebre debutto solista “Angel Eyes” (2023) ha raggiunto la top 3 nella classifica radio in Germania. Attualmente “Flashback” è in rotazione in oltre 56 radio tedesche.

Recentemente ha ottenuto la prima posizione nella classifica radiofonica in Germania con “Beat Of Your Heart”, realizzata con Purple Disco Machine. Ma la lista di collaborazioni di alto profilo con importanti produttori non termina qui: Glockenbach, 220 Kid, twocolors e tanti altri ancora.

di Salvatore Taibi