“Brev Art – vent’anni di momenti catartici”, il nuovo divertente libro dal comico di Zelig Flavio Oreglio edito da Sagoma Editore

come eloquentemente battezzata da Enzo Iacchetti nella sua prefazione, ecco Brev Art, l’attesa raccolta del meglio della produzione satirica “breve” di Flavio Oreglio, pubblicata per festeggiare degnamente la ricorrenza ventennale del suo “movimento catartico”. Tra grandi classici e inediti, un breviario profano ideale da recitare in tempo di covid perché… la catarsi sia sempre con noi.

Titolo: Brev Art, vent’anni di momenti catartici.

Pagine: 256

Prezzo: € 18,00

Collana: Le Sagome

ISBN: 9788865061206

In occasione del ventennale del momento catartico esce in libreria il libro Brev Art – vent’anni di momenti catartici (Sagoma Editore). In attesa di rivederlo in teatro, nei locali e nelle piazze, l’appuntamento con Flavio Oreglio è in libreria. Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di un momento catartico: che la catarsi sia con voi e vaffancovid!

Flavio Oreglio e l’Archivio Storico del Cabaret Italiano

Flavio Oreglio, la cui attività come comedian è superfluo ripercorrere, è anche direttore dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano, che si propone di raccogliere, conservare, ordinare il patrimonio documentario che testimonia la presenza e l’evoluzione storica del genere in Italia, creando un polo di riferimento per tutti gli studiosi e gli appassionati del genere attraverso programmi di ricerca, convegni di studio, l’offerta di corsi formativi e seminari e la produzione di opere scientifiche come, il libro “L’Arte Ribelle”, storia del cabaret edita da Sagoma Editore nel 2019.

Sagoma Editore è l’unica casa editrice italiana specializzata in storia della comicità e dello spettacolo oltre che in narrativa umoristica. Tra i tanti titoli pubblica in Italia i libri di Gene Wilder, Mel Brooks, Monty Python, Richard Pryor e Jerry Lewis

