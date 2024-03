“FLM Ad alta voce”. Da lunedì al via la “primavera” dei libri e della lettura con il translation slam “Cette phrase emportée”. Fino a giugno laboratori di lettura ad alta voce e teatro in scuole, centri aggregativi, librerie e biblioteche. Con il finanziamento del Cepell – Centro per il libro e la lettura

Il Festival delle Letterature migranti scalda i motori e prepara una “primavera” del libro e della lettura grazie alla seconda fase del progetto FLM Ad alta voce. Ad aprire il programma, lunedì 18 marzo sarà il primo translation slam in francese nella storia del Festival. Una gara di traduzione letteraria, nella tradizione della curatrice Eva Valvo, che si svolgerà ai Cantieri Culturali della Zisa. Ad ospitare l’evento sarà l’Institut Francais mentre a darsi battaglia saranno due classi dell’Educandato Statale Maria Adelaide di Palermo e del Liceo Ginnasio Francesco Scaduto di Bagheria che saranno impegnate nella traduzione di un brano di Irène Némirovsky, scrittrice francese di origine ebraica ucraina vittima della Shoah (1903-1942). A giudicare la prova, due traduttrici professioniste: Simona Mambrini e Marina Di Leo che hanno tradotto diversi volumi dell’autrice per Adelphi. Presenti all’Institut Francais nel dibattito “Cette phrase emportée” che precederà la gara vera e propria, insieme alle traduttrici e la curatrice Eva Valvo, anche le tutor che hanno accompagnato le ragazze e i ragazzi delle due scuole nella scoperta dell’autrice: Caterina Pastura per il Maria Adelaide e Sara Cacioppo per il liceo Scaduto di Bagheria.

“Nelle scorse settimane i ragazzi e le ragazze delle scuole partecipanti sono stati introdotti alla sfida della traduzione letteraria, con l’aiuto delle rispettive tutor – dice Eva Valvo – ponendosi in rispettoso ascolto del testo originario nella consapevolezza che la voce di chi traduce non può mai essere neutra. Così si sono avvicinati al testo e allo stile di Irène Némirovsky con uno sguardo diverso. Adesso toccherà a loro rendere al meglio in italiano un brano del romanzo breve Il ballo e spiegare e difendere le proprie scelte traduttive durante lo slam”.

Ma la gara di traduzione è solo il primo tassello di una vera e propria maratona di incontri, laboratori e letture ad alta voce verso tre date importanti per tutti gli amanti della lettura: la “Giornata internazionale del libro”, il “Maggio dei libri” e Una Marina di Libri che invita tutti alla lettura e all’ascolto di classici e non in luoghi insoliti e inediti.

“Grazie al sostegno del Cepell, il Centro per il libro e lettura, abbiamo messo a punto e avviato un fitto programma di laboratori di traduzione, lettura e teatro dal titolo FLM Ad alta voce – spiegano Marco Mondino e Valentina Ricciardo che coordinano il progetto– Gli incontri coinvolgono studenti di ogni ordine e grado: dai bambini delle elementari, ai ragazzi delle scuole superiori, dal centro alla periferia”.

Già partito nelle scuole superiori il laboratorio “La parola, l’emozione, la voce”, un progetto di Giuseppe Cutino, curatore della sezione teatro di FLM e Marco Mondino. Gli incontri che coinvolgeranno come docenti anche lo scrittore Mohamed Maalel e l’attrice Stefania Blandeburgo. Partendo dalla lettura di BABA (Accento edizioni, 2023), lo straordinario romanzo d’esordio di Mohamed Maalel, che già durante l’ultima edizione di FLM ha riscosso grande attenzione da parte dei più giovani, si indagherà non soltanto sulla multiculturalità, ma sul focus “identità e legami”.

“BABA è una lunga confessione a un padre a cui non ci si è potuti mostrare fino in fondo per quello che si è. – spiega Giuseppe Cutino – Attraverso la lettura condivisa ad alta voce e l’analisi del rapporto del protagonista con il padre, i ragazzi potranno vedere loro stessi, le loro vite, i loro rapporti familiari, farsi testimonianza delle difficoltà che le nuove generazioni hanno di potersi esprimere completamente”. Da questo confronto, nascerà anche un racconto per immagini, un video, che sarà presentato a Una Marina di Libri.

Sarà una primavera di letture ad alta voce anche per i più piccoli: nelle scuole elementari sono già partiti i primi appuntamenti di lettura ad alta voce condotti da Marcella Vaccarino, con il coordinamento della libreria Dudi, mentre è in partenza e al centro aggregativo TAU un percorso di formazione di lettura ad alta voce condotto da Gisella Vitrano per i ragazzi del centro, un educatore e due per Educator, così da trasmettere le competenze e replicare all’infinito il progetto, stimolando ulteriori riflessioni sui testi letterari e la lettura.

Per i più piccini i riflettori si accenderanno sulle avventure di Pippi Calze Lunghe della scrittrice svedese Astrid Lindgren con un fittissimo calendario di letture pubbliche ad alta voce nelle librerie e nelle biblioteche della città, sempre coordinate dalla libreria Dudi e condotte dalle operatrici dell’associazione Risguardi, a partire dal mese di aprile. In occasione di Una Marina di Libri, il percorso si concluderà con una grande festa e la partecipazione di Samanta K. Milton Knowles che ha tradotto integralmente per Salani tutte le storie di Pippi Calze Lunghe. In programma: nuovi laboratori, letture, e spettacoli dedicati alle eroine dell’editoria per l’infanzia classica e contemporanea.

Le scuole coinvolte in FLM Ad alta voce sono: Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro, Istituto Superiore Duca Abruzzi – Libero Grassi, I.C. Manzoni, I.C. Rapisardi, Educandato Maria Adelaide, Liceo Scaduto di Bagheria.

Flm Ad alta voce è un progetto culturale firmato dall’Associazione Festival delle Letterature Migranti per la casa delle Letterature realizzato con il finanziamento del Cepell, Centro per il libro e la lettura e la collaborazione di Associazione Inventare Insieme/Centro Tau, CCN Piazza Marina & Dintorni, StradeLab, Associazione Risguardi/Libreria Dudi.

Marco Mondino_Mohamed Maalel_FLM23