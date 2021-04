Messina – “E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di riparto delle risorse economiche stanziate per l’approvvigionamento idrico in favore dei Comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Un totale di 4 milioni e mezzo di euro, per ciascuno degli anni 2021 – 2022 – 2023. Questo risultato è stato raggiunto grazie a un emendamento al Decreto Ristori a mia prima firma, che ha inserito questo apposito fondo.

Per quanto riguarda le nostre Isole Eolie, a Lipari sono state assegnate oltre un milione e 200 mila euro per ogni anno relativo al triennio 2021/2023. Il Comune di Malfa beneficerà di quasi 48 mila euroe Leni quasi 20 mila euro per ogni anno.

Pantelleria, inoltre, beneficerà di oltre 630 mila euro all’anno.

Un aiuto concreto per le nostre isole minori, già duramente colpite dalle ripercussioni della pandemia sul turismo. I cittadini delle Eolie sentono particolarmente questo tema, visto che il costo per l’approvvigionamento di acqua incide parecchio sulle casse degli Enti locali interessati.

In questo modo si potranno abbassare le tariffe per la fornitura di acqua, dando così un aiuto concreto alle amministrazioni locali, che potranno così garantire un servizio pubblico essenziale, senza che questo gravi in modo eccessivo sul bilancio comunale”, così in una nota la Sottosegretaria messinese Barbara Floridia (M5S).

