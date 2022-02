Floridia: Ministero dell’Istruzione crea una task force per assistere gli Enti locali per attuare il PNRR

Azione sinergica essenziale per le istituzioni scolastiche. “Il Ministero dell’Istruzione ha creato una vera e propria task force per assistere gli Enti locali nella predisposizione e nella gestione dei progetti riguardanti il PNRR allo scopo di dare concretezza a queste importanti risorse in favore delle istituzioni scolastiche, all’insegna della trasparenza, corretta attuazione, velocità e sostenibilità.

Particolarmente importante l’accordo siglato con l’Agenzia per la Coesione territoriale che estende il progetto Task Force “Edilizia Scolastica” anche alle scuole e fino al 2026 (e non più fino al 2023), con l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche e gli Enti locali nell’esecuzione e nella realizzazione degli interventi.

L’Intesa con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha lo scopo di accompagnare gli Enti locali nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica secondo i principi della massima efficienza energetica e della sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di nuove scuole.

Sport e Salute S.p.A., per favorire la realizzazione di nuove palestre o impianti sportivi e la messa in sicurezza di strutture sportive già esistenti, si impegna a supportare il Ministero dell’Istruzione nelle fasi attuative del Piano.

Infine, il protocollo siglato con l’Autorità Nazionale Anticorruzione darà supporto agli Enti locali e per indirizzarli attraverso la predisposizione di bandi e documenti ‘tipo’ per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione.

Adesso è arrivato il momento di iniziare un lavoro sinergico insieme alle istituzioni e agenzie per essere vicini agli Enti locali e alle scuole, per svolgere un’azione di supporto nella partecipazione ai bandi, accelerando la realizzazione del PNRR, i cui fondi ammontano a 17,59 miliardi e rappresentano la nostra scuola del futuro”, così in una nota la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

Com. Stam.